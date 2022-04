Lecce – Pisa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Pisa 25 aprile 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 36a giornata del campionato di Serie BKT

LECCE – Lunedì 25 marzo, alle ore 15:00, si terrà il match Lecce – Pisa, incontro valido per la 36a giornata del campionato di Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa giallorossi allenati dal tecnico Marco Baroni. Che attualmente si trovano in 2a posizione in classifica con 65 punti, alle spalle della Cremonese. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione toscana allenata da Luca D’Angelo, che attualmente occupa invece la 5a posizione in campionato con 63 punti, a pari merito con il Benevento: si tratta quindi di una prova difficile per entrambe le formazioni, che sono lontane dalla vetta rispettivamente un punto e tre punti.

La presentazione del match

QUI LECCE – La formazione di casa potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Calabresi, Lucioni, Tuia e Barreca in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1° minuto il gruppo composto da Helgason, Hjulmand e Gargiulo, alle spalle del tridente d’attacco con Strefezza, Coda e Di Mariano.

QUI PISA – I toscani allenati da mister D’Angelo potrebbero invece adottare il modulo 4-3-1-2, con Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo il terzetto Marin, Nagy e Mastinu, alle spalle di Benali sulla trequarti. Coppia d’attacco con Torregrossa e Puscas.

Le probabili formazioni di Lecce – Pisa

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Allenatore: Marco Baroni

PISA (4-3-1-2): Livieri; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas. Allenatore: Luca D’Angelo

Dove vederla in TV e streaming

Il match Lecce – Pisa, valido per la giornata 36a del campionato di Serie B, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La sfida sarà visibile anche su Sky (camnale 253 satellite) e su Helbiz.