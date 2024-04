Lecce – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Roma di Lunedì 1 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 30ma giornata di Serie A

LECCE – Lunedì 1 aprile 2024, alle 18, allo Stadio “Via del Mare” di Lecce, Lecce e Roma scenderanno in campo per l’undicesima giornata del girone di ritorno di Serie A 2023-2024.

In palio punti preziosi: da un lato per la salvezza, dall’altro per un posto in Europa nella prossima stagione. I salentini, dopo quattro sconfitte consecutive (4-0 contro il Bologna, 2-0 contro il Torino, 4-0 contro l’Inter e 0-1 contro il Verona), con Gotti in panchina hanno ritrovato il successo sul campo della Salernitana (0-1 con autorete di Gyomber). Sono tredicesimi con 28 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e tredici stop, ventiseigol fatti e quarantacinque subiti. I capitolini, dopo il successo casalingo firmato Pellegrini contro il Sassuolo, sono quinti con 51 punti, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide il Lecce ha collezionato quattro punti, la Roma dieci.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: LECCE - ROMA Lunedì 1° aprile dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati del Lecce

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Esposito, Gallo, Gendrey, Pongračić, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Krstović, Piccoli, Pierotti, Sansone.

L’arbitro

A decidere la gara sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin della sezione di Treviso e Davide Moro della sezione di Schio e dal quarto ufficiale Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR ci sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, AVAR Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Il fischietto ligure ha arbitrato il Lecce in tre occasioni con un bilancio in perfetto equilibrio. Due i precedenti di Marcenaro con la Roma, con altrettante vittorie.

La presentazione del match

COME ARRIVA LECCE – Assenti gli infortunati Banda, Dermaku, Kaba e Venuti. Gotti dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Falcone in porta e con una difesa a quattro formata da Baschirotto e Pongracic al centro e sulle fasce di Gendrey e Gallo. In mezzo al campo Ramadani, Blin e Oudin. Attacco affidato ad Almqvist, Krstovic e Piccoli.

COME ARRIVA LA ROMA – Indisponibili Azmoun, Kristensen, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola; squalificato Pellegrini. De Rossi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Svilar in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Mancini e Llorente e sulle fasce da Karsdorp e Angelino. A centrocampo Paredes, Cristante e Aouar. Attacco affidato a Dybala, Lukaku ed El Sharaawy.

Le probabili formazioni di Lecce – Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Paredes, Cristante, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore.: De Rossi

Dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere la partita in tv e streaming