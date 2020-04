Lega Serie A, assemblea d’urgenza per stipendi e ripresa campionato

La Lega si riunirà nella giornata del 3 aprile: al’ordine del giorno il taglio degli stipendi e la possibile ripresa del campionato, sospeso per emergenza Coronavirus

MILANO – Un’assemblea della Lega Serie A è stata convocata d’urgenza per venerdì 3 aprile alle 15. Riporta l’Ansa che all’ordine del giorno anche un’ipotesi di addendum all’accordo collettivo con l’Assocalciatori, con cui la Lega sta trattando la sospensione degli stipendi. E’ previsto anche un aggiornamento sugli scenari del calendario per concludere la stagione, sospesa per l’emergenza Coronavirus.

Nella giornata di ieri la Lega, secondo quanto ha riportato l’ANSA, aveva formalizzato una proposta di sospendere gli stipendi per 4 mesi ricevendo una controproposta da parte dell’AIC, la quale chiedeva un congelamento di un solo mese. Vedremo se riusciranno a trovare un accordo.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, ci sarebbe chi ne vuole la chiusura anticipata (Torino, Brescia, Sampdoria, Bologna, Milan, Inter il Genoa e la SPAL), chi non avrebbe ancora preso una posizione in attesa di sviluppi (Juventus e Udinese) e chi sperererebbe di tornare a giocare (Lazio, Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Hellas Verona, Parma, Sassuolo, Lecce).