Leicester City – Crystal Palace 2-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Leicester – Crystal Palace di aprile 26 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentatreesima giornata di Premier League

LEICESTER – Questa sera, lunedì 26 aprile, alle ore 21, scenderanno in campo Leicester City e Crystal Palace nell’incontro valevole per la trentatreesima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte troviamo i padroni di casa che nello scorso turno hanno avuto la meglio per 3-0 sul West Bromwich Albion e che, in questo momento, occupano la terza posizione in classifica con 59 punti, +1 sul Chelsea. Dall’altro lato troviamo il Crystal Palace che staziona nel centro della classifica, al tredicesimo posto, e che proviene dalla sonora sconfitta casalinga per 1-4 rimediata contro il Chelsea.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LEICESTER CITY: Kasper Schmeichel; Wesley Fofana, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Timothy Castagne, Luke Thomas (dal 25' st Marc Albrighton), Youri Tielemans, James Maddison (dal 25' st Ayoze Pérez), Wilfred Ndidi, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho. A disposizione: Danny Ward, Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Hamza Choudhury, Nampalys Mendy, Dennis Praet, Cengiz Ünder. Allenatore: Brendan Rodgers.



CRYSTAL PALACE: Guaita; Joel Ward, Patrick van Aanholt, Scott Dann, Luka Milivojević (dal 38' st James McCarthy), Cheikhou Kouyaté, Eberechi Eze, Jaïro Riedewald (dal 40' st Jeffrey Schlupp), Jordan Ayew (dal 33' st Andros Townsend), Wilfried Zaha, Christian Benteke. A disposizione: Jack Butland, Nathaniel Clyne, Tyrick Mitchell, Martin Kelly, Jean-Philippe Mateta, Michy Batshuayi. Allenatore: Roy Hodgson.



Reti: al 12' pt Wilfried Zaha, al 5' st Timothy Castagne, al 35' st Kelechi Iheanacho.



Ammonizioni: al 18' pt Jaïro Riedewald (CRY). Kasper Schmeichel; Wesley Fofana, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Timothy Castagne, Luke Thomas (dal 25' st Marc Albrighton), Youri Tielemans, James Maddison (dal 25' st Ayoze Pérez), Wilfred Ndidi, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho.Danny Ward, Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Hamza Choudhury, Nampalys Mendy, Dennis Praet, Cengiz Ünder.Brendan Rodgers.Guaita; Joel Ward, Patrick van Aanholt, Scott Dann, Luka Milivojević (dal 38' st James McCarthy), Cheikhou Kouyaté, Eberechi Eze, Jaïro Riedewald (dal 40' st Jeffrey Schlupp), Jordan Ayew (dal 33' st Andros Townsend), Wilfried Zaha, Christian Benteke.Jack Butland, Nathaniel Clyne, Tyrick Mitchell, Martin Kelly, Jean-Philippe Mateta, Michy Batshuayi.Roy Hodgson.al 12' pt Wilfried Zaha, al 5' st Timothy Castagne, al 35' st Kelechi Iheanacho.al 18' pt Jaïro Riedewald (CRY).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Leicester City – Crystal Palace , trentatreesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Leicester City – Crystal Palace

Rodgers si affiderà al 3-4-1-2 con Schmeichel in porta, mentre i tre difensori saranno Fofana, Evans e Soyuncu. Castangne e Pererirà agiranno sull’esterno con Ndidi e Tielemans che stazioneranno nel centro del centrocampo. Maddison darà supporto alle due punte Ihenacho e Vardy. Il Crystal Palace di Hodson risponderà, invece, con il 4-4-2. Davanti a Guaita la difesa sarà composta da Ward, Kouyate, Cahill e Van Aanholt. La mediana sarà formata da Ayew, Milivojevic, Riedewald e Eze, mentre i riferimenti offensivi saranno Benteke e Zaha.

LEICESTER CITY (3-4-1-2):Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Iheanacho, Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers

CRYSTAL PALACE (4-4-2):Guaita; Ward, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Ayew, Milivojevic, Riedewald, Eze; Benteke, Zaha. Allenatore: Roy Hodgson.

STADIO: King Powe Stadium