Leicester – Fulham: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Leicester – Fulham del 30 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la decima giornata di Premier League

LEICESTER – Nel tardo pomeriggio di lunedì 30 novembre alle ore 18:30 si disputerà la sfida Leicester – Fulham, match valevole per la decima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla pesante sconfitta nella massima divisione inglese ottenuta alla nona giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 3-o contro il Liverpool. La compagine allenata dal tecnico Rodgers occupa attualmente la quarta piazza della Premier League con diciotto punti. Le Foxes, nelle ultime cinque gare del torneo, hanno raccolto tre vittorie e due sconfitte. Il Fulham, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato di appartenenza senza riuscire ad ottenere punti nel match perso in casa con l’Everton e terminato con il largo risultato di 2-3. La formazione ospite si trova al penultimo posto della Premier League a quota quattro punti e, negli ultimi cinque incontri, ha portato a casa una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LEICESTER CITY:. A disposizione:. Allenatore: Brendan Rodgers.



FULHAM FC:. A disposizione:. Allenatore: Scott Parker.



Reti: al ' pt . Brendan Rodgers.Scott Parker.al ' pt .

La presentazione del match

QUI LEICESTER – Rodgers potrebbe schierare il modulo 3-4-2-1 con Schmeichel tra i pali e difesa a tre composta da Evans in mezzo con Fofana e Fuchs ai suoi lati. A centrocampo, inoltre, Tielemans e Mendy in cabina di regia con Justin e Albrighton sulle corsie esterne. Davanti, inoltre, spazio al duo formato da Maddison e Barnes a sostegno dell’unica punta Vardy.

QUI FULHAM – Parker, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-2-3-1 con Areola in porta. La linea difensiva a quattro, invece, sarà composta da Aina, Andersen, Adarabioyo e Robinson. A centrocampo, poi, troveranno spazio Reed e Lemina in mezzo alla linea mediana. Infine, in attacco spazio al trio composto da Lookman, Cairney e Cavaleiro in rifinitura dietro a Mitrovic, unico terminale offensivo.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La visione del match Leicester – Fulham valevole per la decima giornata di Premier League è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming con il servizio mobile SkyGo attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone e su NOW TV. Il calcio d’inizio della gara è previsto alle ore 18:30, per un incontro molto interessante.

Le probabili formazioni di Leicester – Fulham

LEICESTER (3-4-2-1): Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin; Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers

FULHAM (4-2-3-1): Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Lemina; Lookman, Cairney, Cavaleiro; Mitrovic. Allenatore: Parker

STADIO: King Power Stadium di Leicester