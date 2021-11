Levante – Athletic Bilbao: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Levante – Athletic Bilbao del 19 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale con tabellino, dove vedere il match valido per la 14a giornata della Liga

VALENCIA – Venerdì 19 novembre 2021, alle ore 21:00, andrà in scena il match Levante – Athletic Bilbao, valido per la 14 giornata della Liga spagnola. Da una parte i padroni di casa del Levante guidati da Javier Pereira, che arrivano da una deludente serie negativa di due sconfitte consecutive. Attualmente il Levante è in 19a e penultima posizione in campionato, a quota 6 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione basca allenata da Mercelino Garcia, che attualmente si trova in 8a posizione in classifica, con 18 punti. Athletic Bilbao che dovrà cercare di recuperare la sconfitta dello scorso 5 novembre, in cui è stata superata dal Cadice per 1-0.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: LEVANTE - ATHLETIC BILBAO (dalle ore 21) Venerdì 19 novembre dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LEVANTE – I padroni di casa allenati da Javier Pereira potrebbero scendere in campo con il modulo 4-4-2, con Miramon, Robert, Vero e Clerc in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1° minuto la cerniera composta da de Frutos, Melero, Radoja e Martinez, alle spalle del tandem offensivo formato da Soldado e Morales.

QUI ATHLETIC BILBAO – I baschi di mister Mercelino Garcia potrebbero adottare lo stesso modulo 4-4-2, schierando in difesa Lekue, Vivian, Martinez e Balenziaga, alle spalle di Berenguer, Vencedor, Garcia e Muniain. La coppia d’attacco potrebbe essere formata invece da Garcia e Williams.

Le probabili formazioni di Levante – Athletic Bilbao

LEVANTE (4-4-2): Aitor; Miramon, Robert, Vero, Clerc; de Frutos, Melero, Radoja, Martinez; Soldado, Morales. Allenatore: Javier Pereira

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; Lekue, Vivian, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Garcia, Muniain; Garcia, Williams. Allenatore: Mercelino Garcia

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Levante – Athletic Bilbao, in programma per venerdì 19 novembre, alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Football ed in streaming mediante l’app Sky Go.