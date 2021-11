Elenco delle partite previste per oggi sabato 20 novembre 2021: due big match infiammano la ripresa della Serie A, gare interne per PSG e Borussia Dortmund

Sabato esplosivo questo 20 novembre con la ripresa anche dei principali campionati in Italia. Andiamo subito a vedere cosa ci propone la Serie A che apre la 13esima giornata. Si parte alle ore 15 con Atalanta – Spezia con entrambe le squadre che arrivano da una vittoria e giocheranno per obiettivi differenti. Quella di Gasperini per conservare quel 4° posto e magari cercare di rosicchiare punti a Napoli e Inter che domani si sfideranno. Dall’altra parte Thiago Motta recupera diversi giocatori e pare aver ritrovato un pò di fiducia in vista dei prossimi incontri. “L’Atalanta è una grandissima squadra che ha dimostrato non sono a livello nazionale, ma anche internazionale di essere in grado di sostenere partite importanti, come abbiamo visto contro il Manchester United o il PSG, contro le quali i ragazzi di Gasperini hanno giocato alla pari, cercando di essere offensivi e di vincere la partita. Affronteremo questa partita come sempre, con grande rispetto per l’avversario e cercando di fare del nostro meglio con professionalità, impegno e umiltà” ha sottolineato nella conferenza della vigilia. Si tratta del 15esimo incontro con 6 vittorie per i nerazzurri, 7 pareggi e una sconfitta nei precedenti.

Il pomeriggio sportivo proseguirà con il primo big match ovvero Lazio – Juventus. Entrambe le squadre hanno chiuso con un successo prima della sosta ma quello dei bianconeri sofferto contro la Fiorentina potrebbe aver rappresentato una svolta positiva a una stagione partita decisamente in sordina. Rebus principale in casa biancoceleste è la presenza o meno di Immobile che fino a ieri sembrava non essere nemmeno tra i convocati e che adesso potrebbe addirittura essere in campo (magari non dal primo minuto, si valuta tutto sabato mattina). Sarri ha sottolineato l’importanza del recupero di un giocatore del livello di Luis Alberto che come Milinkovic-Savic possono apportare un valore aggiunto al gruppo. Sulla Juventus ha parlato di grandi singoli e squadra con migliore qualità anche se la classifica non le da ragione: “affrontiamo una squadra forte e noi dobbiamo di mostrare di essere in striscia. Noi abbiamo ottimi giocatori e loro lo stesso, è tutto da vedere. Anche loro stanno aprendo un ciclo nuovo e sono a metà strada”. Allegri ha parlato di gara complicata con un Dybala che si sta monitorando. Parlando di ricette per la sfida: “Sarà necessaria una buona gara sotto il profilo tecnico con una fase difensiva attenta quando non avremo il possesso del pallone”. Quindi ha parlato della qualità di Milinkovic, Luis Alberto e Pedro mentre su Immobile riferisce come Sarri conosca già come muoversi qualora sarà assente.

SERIE A

15.00

18.00

21.00

SERIE B

14.00

16.15

18.30

LEGA PRO

14.30

17.30

La giornata si chiuderà con Fiorentina – Milan alle 20.45. I rossoneri hanno strappato un pari nel derby e sanno che con lo scontro diretto tra Napoli e Inter i punti al Franchi hanno un valore speciale. I viola invece giocheranno con il dente avvelenato dopo la sconfitta di Torino e vogliono dimostrare di poter finalmente essere competitivi con le migliori d’Italia. Sfida tra bomber come Vlahovic e Ibrahimovic anche se quest’ultimo potrebbe restare in panchina per gestire un mini turn over in vista dell’altrettanto impegno importante di mercoledì in Champions League. Italiano dovrà tuttavia fare i conti con due pesanti assenze in difesa tra squalifiche e lo stop a Nastasic. “Il Milan se non pressi fa gol o crea situazioni pericolose. Noi vogliamo continuare a lavorare sulla nostra identità, ogni volta troviamo qualcosa su cui lavorare. Con la Juve abbiamo giocato bene ma abbiamo sbagliato qualcosa in fase di non possesso. Cercheremo di riproporre domani il lavoro fatto in settimana” ha sottolineato. Dall’altra parte Pioli ha parlato di un’avversario che nonostante alcune assenze importanti ha una forte identità e chi gioca sa sempre cosa fare: “è un’avversaria forte e difficile, aggredisce con intensità e coralità, ha in Vlahović un giocatore che è cresciuto tantissimo. La squadra sta facendo un buon campionato e sta migliorando molto”.

SERIE B, LEGA PRO, PRIMAVERA E FEMMINILE

Ricco pomeriggio in Serie Cadetta con ben sei incontri in programma, ben 4 già dalle ore 14 con il big match tra il lanciatissimo Frosinone e il Lecce, seconda forza del campionato ma con appena due punti di più degli avversari. Posta in palio molto alta in una classifica che resta molto corta. Alle 16.15 Perugia e Crotone sarà gare molto importante per gli ospiti che hanno una classifica piuttosto deficitaria mentre alle 18.30 la capolista Brescia cercherà di difendere la vetta a Vicenza quasi fanalino di cosa con appena 4 punti in cantiere. In Lega Pro c’è un assaggio nel Girone A e B con un paio di partite per parte. Tra queste da seguire con attenzione è Ancona–Matelica – Modena con i gialloblù a -2 dalla vetta. Quattro invece le partite nel girone C con il Palermo che ospita la Paganese e che resta sulla scia del Bari a -4. Nel campionato Primavera tante gare della 2 mentre nella 1 due derby illumineranno la giornata ovvero quello delle ore 11 tra Genoa e Sampdoria e quello delle 15 tra Empoli e Fiorentina, quest’ultima seconda a -4 dalla Roma. Per il calcio femminile è tempo di Coppa Italia con la fase a gironi che porteranno a qualificarsi 8 squadre per le fasi a eliminazione diretta.

PSG E DORTMUND IN CASA, CHI GIOCA IN EUROPA

Nel resto d’Europa troviamo per la Ligue 1 alle 17.00 PSG in casa contro il Nantes mentre in Bundesliga turno casalingo molto importante per il Borussia Dortmund che alla luce della sconfitta del Bayern Monaco di venerdì può portarsi a -1 dalla vetta. In Premier League la suggestiva sfida Leicester – Chelsea apre la giornata alle 13.30 quindi tutte le gare alle 16 tranne il big match tra Liverpool e Arsenal delle 18.30. Nella Liga si parte alle 14 con Celta Vigo – Villareal mentre Siviglia e Atletico Madrid saranno impegnate in casa rispettivamente contro Alaves e Osasuna.

CALCIO SUD AMERICANO E RESTO DEL MONDO

Nella notte si apre il programma della Liga Profesional in Argentina con due incontri all’01.30 mentre la mattina spazio a tre incontri di A-League in Australia. Per la Serie A brasiliana invece si dovrà aspettare le ore 23 con tre partite e la capolista Atletico-Go in campo contro la Juventude in casa. All’01.30 si gioca l’unica gara della Primera Division in Venezuela ovvero Monagas – Deportivo Tachira mentre è tempo di playoff nella MLS in USA con Philadelphia Union – New York Red Bulls alle 20.30 e Sporting Kansas City – Vancouver Whitecaps alle 23.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 20 NOVEMBRE 2021

ARGENTINA -> Liga Profesional

23.15 (del 19 novembre)

San Lorenzo – Gimnasia

01.30

Argentinos Jrs – Godoy Cruz

Tallares Cordoba – Velez Sarsfield

21.00

Rosario – Atletico Tucuman

23.15

Boca Juniors – Sarmiento Junin

AUSTRALIA -> A-League

09.45

Western United – Melbourne Victory

WS Wanderers – Sydney

12.05

Perth Glory – Adelaide United

BELGIO -> Jupiler League

16.15

Cercle Brugge – Charleroi

18.30

Leuven – Seraing

Waregem – Gent

20.45

St. Liege – Eupen

BRASILE -> Serie A

23.00

Atletico-MG – Juventude

Chapecoense-SC – Gremio

Fortaleza – Palmeiras

BULGARIA -> Parva Liga

12.00

Tsarsko Selo – Slavia Sofia

14.15

Botev Plovdiv – Cherno More

16.45

CSKA Sofia – Arda

FRANCIA -> Ligue 1

17.00

PSG – Nantes

21.00

Rennes – Montpellier

GALLES -> Cymru Premier

15.30

Barry – Druids

Connah’s Q. – Penybont

Havefordwest – Caernarfon

GERMANIA -> Bundesliga

15.30

Bielefeld – Wolfsburg

Borussia Dortmund – Stoccarda

Hoffenheim – RB Lipsia

Bayer Leverkusen – Bochum

Borussia Monchengladbach – Furth

Union Berlino – Herta Berlino

INGHILTERRA -> Premier League

13.30

Leicester – Chelsea

16.00

Aston Villa – Brighton

Burnley – Crystal Palace

Newcastle – Brentford

Norwich – Southampton

Watford – Manchester United

Wolves – West Ham

18.30

Liverpool – Arsenal

ITALIA -> Serie A

15.00

Atalanta – Spezia

18.00

Lazio – Juventus

20.45

Fiorentina – Milan

ITALIA -> Serie B

14.00

Frosinone – Lecce

Pordenone – Ascoli

SPAL – Alessandria

Ternana – Cittadella

16.15

Perugia – Crotone

18.30

Vicenza – Brescia

ITALIA -> Lega Pro

14.30

Juventus U23 – Fiorenzuola

Pro Patria – Seregno

Ancona-Matelica – Modena

Teramo – Olbia

Latina – Messina

Palermo – Paganese

Vibonese – Monterosi Tuscia

17.30

Avellino – Picerno

ITALIA -> Serie D

14.30

Saluzzo – Fossano

Sestri Levante – Imperia

Follonica Gavorrano – Poggibonsi

Triestina – Cannara

Recanatese – Vastogirardi

ITALIA -> Primavera 1

11.00

Genoa – Sampdoria

13.00

Sassuolo – Inter

15.00

Empoli – Fiorentina

ITALIA -> Primavera 2

11.00

Benevento – Ternana

Ascoli – Pisa

Cosenza – Salernitana

Frosinone – Lazio

Monza – Alessandria

Reggiana – Vicenza

Spezia – Perugia

Udinese – Brescia

15.00

Virtus Entella – Como

ITALIA -> Coppa Italia Femminile

10.30

Tavagnacco – Roma

11.30

Torres – Sampdoria

14.30

Brescia – Fiorentina

Cesena – Sassuolo

ChievoVerona – Empoli

Cittadella – Milan

Pro Sesto – Inter

OLANDA -> Eredivisie

16.30

PSV – Vitesse

18.45

Sparta Rotterdam – Twente

20.00

Alkamaar – Nijmengen

21.00

Heracles – Sittard

PARAGUAY -> Primera Division

2300 (del 19 novembre)

12 de Octubre – Guairena

23.45

Guarani – River Plate

Sporting Luqueno – Libertad

SCOZIA -> Championship

16.00

Dunfermline – Ayr

Kilmarnock – Arbroath

Partick Thisle – Hamilton

Raith – Morton

SPAGNA -> LaLiga

14.00

Celta Vigo – Villareal

16.15

Siviglia – Alaves

18.30

Atletico Madrid – Osasuna

21.00

Barcellona – Espanyol

SPAGNA -> LaLiga2

16.00

R. Oviedo – Amorebieta

18.15

Malaga – Las Palmas

20.30

Almeria – Valladolid

UCRAINA -> Primera Division

13.00

Lviv – Zorya

16.00

Shakttar – Rukh Lviv

18.30

Dnipro-1 – Oleksandriya

URUGUAY -> Primera Division

22.45 (del 19 novembre)

Wanderers – Sud America

USA -> MLS Play off

20.30

Philadelphia Union – New York Red Bulls

23.00

Sporting Kansas City – Vancouver Whitecaps

VENEZUELA -> Primera Division

22.30 (del 19 novembre)

La Guaira – Caracas

01.30

Monagas – Deportivo Tachira