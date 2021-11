SPAL – Alessandria: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita SPAL – Alessandria del 20 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13a giornata di Serie B

FERRARA – Sabato 20 novembre 2021, alle ore 14, allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, si giocherà SPAL – Alessandria, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i padroni di casa hanno pareggiato per 1-1 a Cremona e sono quindicesimi in classifica, a pari merito col Cosenza, con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte; 16 gol fatti e 13 subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Ternana e sono decimi, a pari merito con il Monza, a quota 8, con un percorso di 2 partite vinte, 2 pareggiate e 8 perse; 11 reti realizzate e 22 incassate.

La cronaca con tabellino

La presentazione del match

QUI SPAL – La squadra allenata da Clotet potrebbe adottare il modulo 4-3-1-2, con Seculin tra i pali e Peda Vicari, Coccolo e Tripaldelli in difesa. A centrocampo troviamo Mora, Esposito e Crociata, alle spalle del trequartista Mancosu. Coppia d’attacco formata da Melchiorri e Colombo.

QUI ALESSANDRIA – Per l’Alessandria probabile modulo 3-4-1-2 con Pisseri tra i pali e retroguardia composta da Parodi, Di Gennaro e Mantovani. In cabina di regia Milanese e Caserini; sulle corsie Pierozzi e Beghetto. Sulla trequarti Chiarello, di supporto alla coppia di attacco formata da Corazza e Kolaj.

Le probabili formazioni di SPAL – Alessandria

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Peda, Vicari, Coccolo, Tripaldelli; Crociata, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri Allenatore: Clotet

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi, Milanese, Casarini, Beghetto; Chiarello; Corazza, Kolaj. Allenatore: Longo

Dove vederla in TV e in streaming

Dove vederla in TV e in streaming