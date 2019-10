Liechtenstein – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liechtenstein – Italia del 15 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle 20.45

VADUZ – Martedì 15 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Liechtenstein – Italia, incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio interno contro l’Armenia ed in classifica occupano l’ultima posizione solitaria con 2 punti. Discorso nettamente diverso per gli Azzurri che sono reduci dalla vittoria contro la Grecia che ha permesso alla squadra di Mancini di qualificarsi per i prossimi campionati Europei con tre giornate d’anticipo. A dirigere il match sarà il signor Andris Treimanis

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 15 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIECHTENSTEIN – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Buchel in porta, pacchetto difensivo composto da Goppel, Kaufmann e Malin. A centrocampo Polverino e Buchel in cabina di regia con Meier e Rechsteiner sulle corsie esterne mentre davanti Hasler alle spalle del tandem offensivo composto da Salanovic e Gusber.

QUI ITALIA – Gli Azzurri dovrebbero schierarsi col classico 4-3-3 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Biraghi e Izzo sulle fasce laterali mentre nel mezzo Mancini e Romagnoli. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Cristante e Bernardeschi mezze ali mentre in attacco spazio al trio formato da Zaniolo, Belotti e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liechtenstein – Italia, valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su RAI 1 e RAI Play.

Le probabili formazioni di Liechtenstein – Italia

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): Buchel; Goppel, Kaufmann, Malin, Meier, Polverino, M. Buchel, Rechsteiner, Hasler, Salanovic, Gusber. Allenatore: Kolviosson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Biraghi, Mancini, Romagnoli, Izzo, Cristante, Jorginho, Bernardeschi, Zaniolo, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini

STADIO: Rheinpark Stadion