Verso Euro 2020, Liechtenstein-Italia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Liechtenstein-Italia: incontro valido per l’ottava giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

VADUZ – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Liechtenstein-Italia nel match valevole per l’ottava giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-1-4-1 per il Liechtenstein con Gusber unica punta mentre l’Italia risponde col 4-3-3 ed il tridente d’attacco formato da Bernardeschi, Belotti e Grifo.

Le formazioni ufficiali di Liechtenstein – Italia

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): Buchel, Rechsteiner, Hofer, Kaufmann, Goppel; Buchel; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanovic; Gubser. Allenatore: Kolviosson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Biraghi, Mancini Romagnoli, Di Lorenzo, Verratti, Cristante, Zaniolo, Bernardeschi, Belotti, Grifo. Allenatore: Mancini