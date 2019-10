TORINO – La Lega Calcio Serie A in una nota ha comunicato che in riferimento alla 5° giornata del Campionato Primavera 1 c’è stata una variazione di campo. Il riferimento è alla partita Torino – Cagliari che si disputerà il 20 ottobre prossimo alle ore 10 nel campo sportivo di Castello di Vinovo in luogo dello Stadio Filadelfia di Torino. Resta inviariata la programmazione della diretta su SportItalia 60 DDT e in HD su SI Smart e www.sportitalia.com.