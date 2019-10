L’Italia affronta il Liechtestein per le qualificazioni a Euro2020. Si giocano anche le qualificazioni Mondiali in Asia e la CONCACAF Nations League

Martedì 15 ottobre nuovo impegno per la Nazionale italiana che questa sera affronterà il Liechtenstein nella gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020. L’incontro avrà anche il supporto della nostra webcronaca. Diverse le nazionali impegnate compresa la categoria under21. In Asia ricco cartellone di sfide a partire dalla mattina valide tutte per le qualificazioni mondiali. Infatti si sono già concluse le partite Mongolia – Kyrgyzstan (1-2) e Corea del Nord – Corea del Sud (0-0). Chiudono il quadro odierno le sfide valide per la CONCACAF Nations League con alcuni match già disputati nella notte. Parilamo del Saint Vincent e Grenadine vincente 1-0 sul Suriname in trasferta così come la Guadeloupe sul Sint Maarten 2-1. Vince 5-1 in casa invece la Guyana contro Antigua & Barbuda. Si è giocato nella Liga Aguila colombiana dove il Bucaramanga ha sconfitto in trasferta 2-1 la Huila mentre nella Liga Premier A messicana 3-2 sempre esterno de La Piedad sull’Irapuato. Andiamo dunque a vedere il quando completo dei risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

