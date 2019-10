Pronostici 15 ottobre 2019: l’8° giornata di qualificazione a Euro 2020

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì sono dedicati integralmente all’ottava giornata delle qualificazioni al Campionato Europeo

Martedì 15 ottobre si gioca l’ottava giornata delle qualificazioni al campionato Europeo. In campo anche la Nazionale di Mancini, che, dopo la vittoria di sabato scorso contro la Grecia, ha già staccato il passs. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Finlandia – Armenia 1 (ore 18)

Gara valida per il Gruppo J. La Finlandia ha raccolto 12 punti nelle prime sette partite, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte. L’Armenia è a quota 10, dopo aver vinto tre gare, pareggiato una e perso le altre tre.

Grecia – Bosnia Erzegovina over 2,5 (ore 20.45)

Sfida valida per il Gruppo J. La Grecia ha raccolto 5 punti nelle prime sette partite, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, ultima delle quali quella subita dall’Italia. La Bosnia-Erzegovina è a quota 10, dopo aver vinto tre gare, pareggiato una e perso le altre tre.

Liechtenstein – Italia 2 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo J. Il Liechenstein è reduce dal pareggio casalingo contro l’Armenia e in classifica è ultimo con soli con 2 punti. L’Italia proviene dalla vittoria contro la Grecia che le ha permesso di qualificarsi per i prossimi campionati Europei con tre giornate d’anticipo.

Romania – Norvegia 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F.La Romania ha ottenuto 13 punti in sette partite, frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. La Norvegia è a quota 10, dopo aver vinto due gare, pareggiato quattro e perso l’altra.

Svezia – Spagna 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F. La Spagna è in testa al girone con 19 punti in sette partite giocate, avendone vinto sei e pareggiato una. La Svezia ha 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Svizzera – Irlanda 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo G. La Svizzera ha ottenuto 8 punti in cinque gare, avendone vinte due, pareggiato due e perso una. L’Irlanda è in testa al girone a quota 12, avendo vinto tre gare e pareggiate le altre tre disputate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 ottobre 2019

Finlandia – Armenia 1 (1,62)

Grecia – Bosnia Erzegovina over 2,5 (2,35)

Liechtenstein – Italia 2 (1,01)

Romania – Norvegia 1 (2,60)

Svezia – Spagna 2 (1,85)

Svizzera – Irlanda 1 (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 287 euro