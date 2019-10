Nuovi impegni delle nazionali per le qualificazioni agli Europei 2020 il 14 ottobre 2019. Nella notte il calcio brasiliano e la CONCACAF Nations League

Lunedì 14 ottobre nuova giornata per le nazionali con una serie di incontri validi per le qualificazioni a Euro 2020. In primo piano la sfida di questa sera tra Francia e Turchia, gara che avrà anche il supporto della nostra webcronaca. Il quadro della giornata di completa con le partite delle under 21, il calcio brasiliano e la CONCACAF Nations League. Prima di vedere i risultati della giornata aggiornati in tempo reale sguardo alle partite che si sono già giocate. Partiamo dalla Serie A brasiliana con il successo esterno per 4-1 del Gremio sull’Atletico-Mg mentre finisce 1-1 tra Chapecoense-SC e Cruzeiro. In Perù 1-0 del Melgar su Binacional mentre in Venezuela 3-0 del Zamora sui Metropolitanos. Infine per la CONCACAF Nations League senza reti tra Costa Rica a Curacao mentre finisce 1-0 la sfida tra Honduras e Martinica e tra Grenada e Guiana Francese. Infine Belize supera 1-0 Saint Kitts e Nevis in trasferta.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

