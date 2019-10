Liechtenstein-Italia 0-5, il tabellino: nona vittoria consecutiva per gli Azzurri

Il tabellino di Liechtenstein-Italia 0-5 il risultato finale: goleada degli Azzurri per il nono successo consecutivo della Nazionale di Mancini.

VADUZ – Nel match valevole per l’ottava giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020 l’Italia vince 5-0 sul campo del Liechtenstein centrando l’ottavo successo in altrettante gare, la nona nella gestione Mancini. Tutto semplice per la Nazionale Azzurra che sblocca subito la situazione con Bernardeschi mentre nel secondo tempo arrivano le reti di Belotti (2), Romagnoli ed El Shaarawy. Con questa vittoria l’Italia sale a quota 24 punti consolidando la sua posizione nella top-10 del Ranking UEFA.

Liechtenstein-Italia 0-5: il tabellino del match

LIECHTENSTEIN (4-1-4-1): Buchel, Rechsteiner, Hofer, Kaufmann, Goppel; Buchel; Yildiz (83′ Wolfinger), Polverino (56′ N. Frick), Hasler, Salanovic; Gubser (63′ Y. Frick). Allenatore: Kolviosson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Biraghi (88′ Bonucci), Mancini Romagnoli, Di Lorenzo, Verratti, Cristante, Zaniolo (64′ El Shaarawy), Bernardeschi (74′ Tonali), Belotti, Grifo. Allenatore: Mancini

RETI: 2′ Bernardeschi (I), 70′ Belotti (I), 77′ Romagnoli (I), 82′ El Shaarawy (I), 92′ Belotti (I)

AMMONIZIONI: Rechsteiner (L), Tonali (I)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Rheinpark Stadion