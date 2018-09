Liga, 3 giornata: Barcellona e Real Madrid show, cade l’Atletico

Il Valencia non va oltre il 2-2 sul campo del Levante mentre il Betis vince, nel finale, il derby andaluso contro il Siviglia.

BARCELLONA – E’ andata in archivio la terza giornata di Liga 2018/2019. Dopo tre turni in cima alla classifica ci sono Barcellona e Real Madrid. Partiamo dai catalani che battono 8-2 l’Huesca grazie alle doppiette di Messi e Suarez e alle reti di Dembelé, Rakitic, Jordi Alba ed un autorete. Quattro reti in campionato per Leo Messi che raggiunge Benzema, protagonista assoluto della vittoria del Real Madrid nei confronti del Leganes: 4-1 in favore dei castigliani grazie alla doppietta del francese e le reti di Bale e Sergio Ramos.

Uscita infelice per l’Atletico Madrid perde 2-0 in casa del Celta Vigo: reti di Maxi Gomez e Iago Aspas per la compagine galiziana mentre la squadra di Simeone resta a 4 punti in classifica. Inizio sorprendente per il Celta che, grazie a questo successo, si issa in terza posizione con 7 punti. Termina 2-2 il match tra Levante e Valencia con i padroni di casa che passano due volte in vantaggio, grazie alla doppietta di Roger, ma la squadra di Marcelino reagisce grazie alle reti di Cheryshev e Parejo. Nel match clou della terza giornata di Liga il Betis fa suo il derby andaluso battendo il Siviglia 1-0: decisiva la rete di Joaquin nel finale di gara. Il Villarreal cade in casa col Girona mentre la Real Sociedad viene sconfitta dall’Eibar. Di seguito i risultati della terza giornata di Liga e la classifica dopo tre turni.

Liga, 3 giornata: i risultati

Betis – Siviglia 1-0

Barcellona – Huesca 8-2

Alaves – Espanyol 2-1

Levante – Valencia 2-2

Real Madrid – Leganes 4-1

Celta Vigo – Atletico Madrid 2-0

Eibar – Real Sociedad 2-1

Villarreal – Girona 0-1

Getafe – Valladolid 0-0

Rayo Vallecano – Athletic Bilbao RINVIATA

LA CLASSIFICA: Barcellona e Real Madrid 9, Celta Vigo 7, Levante, Siviglia, Athletic Bilbao*, Espanyol, Real Sociedad, Getafe, Atletico Madrid, Alaves, Girona, Betis e Huesca 4, Eibar 3, Real Valladolid e Valencia 2, Villarreal e Leganes 1, Rayo Vallecano 0*.

Fonte foto: Twitter Liga