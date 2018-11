Liga – Atletico Madrid e Barcellona pareggiano, Siviglia in testa

Il resoconto della tredicesima giornata della Liga: crollo del Real Madrid mentre in testa alla classifica c’è il Siviglia.

MADRID – Questa sera, con Real Sociedad-Celta Vigo, si chiuderà la tredicesima giornata della Liga Spagnola. In testa alla classifica, dopo 13 turni, c’è il Siviglia che batte il Valladolid grazie al gol dell’ex Milan Andrè Silva. Gli andalusi approfittano del pareggio tra Atletico Madrid e Barcellona nel match clou del sabato: al Wanda Metropolitano succede tutto negli ultimi dieci minuti con i padroni di casa che passano in vantaggio con Diego Costa ma i catalani pareggiano con Dembelé. Crolla il Real Madrid di Solari che perde 3-0 in casa dell’Eibar: la compagine basca passa in vantaggio con Escalante, nel primo tempo, e nella seconda frazione di gioco chiude i conti con Enrich e Kike.

Primo successo casalingo in questo campionato per il Valencia che si sbarazza del Rayo Vallecano senza troppi problemi: in rete Mina (doppietta) e Gameiro per la compagine di Marcelino. Prezioso successo del Girona che vince 3-1 in casa dell’Espanyol: i catalani vincono il derby grazie ad una doppietta di Stuani e il gol di Doumbia mentre ai padroni di casa a nulla serve la rete di Iglesias. Nel posticipo domenicale il Villarreal batte 2-1 il Betis: succede tutto nel secondo tempo con i padroni di casa che, nel giro di due minuti, vanno in rete con Moreno e Chukweze mentre agli andalusi non basta il gol di Lo Celso nel finale di gara. Di seguito risultati e classifica.

Liga 2018/2019 – Il resoconto della tredicesima giornata

Leganes – Alaves 1-0

Eibar – Real Madrid 3-0

Valencia – Rayo Vallecano 3-0

Huesca – Levante 2-2

Atletico Madrid – Barcellona 1-1

Athletic Bilbao – Getafe 1-1

Siviglia – Valladolid 1-0

Espanyol – Girona 1-3

Villarreal – Betis 2-1

Real Sociedad – Celta Vigo ore 21

LA CLASSIFICA: Siviglia 26, Barcellona 25, Atletico Madrid 24, Alaves 23, Espanyol 21, Real Madrid e Girona 20, Levante ed Eibar 18, Valencia, Getafe e Valladolid 17, Real Sociedad e Betis 16, Celta Vigo e Villarreal 14, Leganes 13, Athletic Bilbao 11, Rayo Vallecano e Huesca 7.