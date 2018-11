Pronostici del 27 novembre dedicati alla Champions League

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta integralmente dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League

I pronostici di martedì 27 novembre riguardano le gare della quarta giornata della prima fase a gironi della Champions League 2018/2019. In campo anche Roma e Juventus. Sono state scelte sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Bayern Monaco-Benfica over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la quarta giornata del Girone E. Il Bayern Monaco è in testa al gruppo con 10 punti. Il Benfica invece è a quota 4. All’andata i tedeschi hanno vinto 0-2.

Hoffenheim-Shakthar 1 (ore 21)

Match valido per la quarta giornata del Gruppo E. L’Hoffenheim è a 3 punti. Lo Shakthar invece è a quota 2. All’andata è finita sul risultato di 2-2.

Olympique Lione-Manchester City 2 (1,40)

Incontro valevole per la quarta giornata del Girone E. Il Lione è secondo a quota 6, a-3 dal Manchester City che è la capolista. in palio c’è quindi il primo posto nel gruppo. La gara di andata si è conclusa sul risultato di 1-2 in favore dei francesi.

Juventus-Valencia 1 (ore 21)

Match valido per il Girone H. La Juventus è in testa al gruppo con 9 punti e sono reduci dalla vittoria in campionato contro la Spal. Il Valencia proviene dal successo casalingo contro il Rayo Vallecano mentre nel Gruppo H occupano la terza posizione con 5 punti.

Manchester United-Young Boys over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la quarta giornata del Girone H. Lo United è secondo con 7 punti, a -2 dalla capolista Juventus. Lo Young Boys invece è ultimo a quota 1. All’andata è finita 0-3 per gli inglesi.

Roma-Real Madrid 2 (ore 21)

Gara valida per la quinta giornata del Girone G. Entrambe le squadre hanno 9 punti. In campionato però non stanno attraversando un buon momento. I giallorossi provengono dalla sconfitta di Udine e in classifica occupano la settima posizione con 19 punti. Gli spagnoli sono reduci dalla sconfitta sul campo dell’Eibar. All’andata è finita 3-0 per gli spagnoli.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 27 novembre 2018

Bayern Monaco-Benfica over 2,5 (1,50)

Hoffenheim-Shakthar 1 (1,85)

Lione-Manchester City 2 (1,40)

Juventus-Valencia 1 (1,42)

Manchester United-Young Boys over 2,5 (1,55)

Roma-Real Madrid 2 (2,10)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 180 euro