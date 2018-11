Champions League, Roma – Real Madrid: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 27 novembre 2018 dalle ore 21. I bookmakers danno favoriti gli ospiti



ROMA – Martedì 27 novembre si gioca Roma – Real Madrid, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo G di Champions League. Calcio di inizio previsto per le ore 21. Una sfida che vale il primato del girone visto che entrambe le squadre hanno 9 punti. In campionato però non stanno attraversando un buon momento. I giallorossi provengono dalla sconfitta di Udine e in classifica occupano la settima posizione con 19 punti. Gli spagnoli sono reduci dalla sconfitta sul campo dell’Eibar.

Champions League, Roma – Real Madrid: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno favoriti gli ospiti. Il segno 1 è quotato da 3,30 a 3,35. Il segno X, invece, è offerto da 3,60 a 3,70 mentre il segno 2 vale da 2,07 a 2,10.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale tra 1,74 e 1,75, l’X/2 è offerto da 1,32 a 1,33 mentre l’1/2 vale da 1,27 a 1,29.

I bookmakers pensano che ci saranno tanti gol oppure no: l’Under 2,5 è dato da 2,48 a 2,55, l’Over 2,5 da 1,45 a 1,48. E sono convinti che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,71 a 2,75, il goal da 1,40 a 1,41.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,75 a 7,20), seguito dall’1-2 (da 8,50 a 8,80) e dal 2-2 (da 9,50 a 10,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 3,30.

Inoltre sarà possibile seguire la diretta testuale su questo sito. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali a partire dalle ore 20.10 circa. Poi, a partire dal calcio di inizio vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.