La nuova settimana si apre con il calcio sud americano e l’MLS in USA. In Italia si gioca Cagliari – Torino e Crotone – Cosenza. Il programma completo della giornata

Lunedì 26 novembre con il calcio sud americano ad accendere la giornata. Infatti nella notte è finita in parità la sfida tra Racing Club e Banfield. Si è giocata anche al Copa Libertadores femminile con il successo esterno dell’Huila sull’Espanola mentre in USA finisce senza reti Portland Timbers – Sporting Kansas City. Nel primo pomeriggio sguardo alla Primavera con Samp – Empoli mentre sempre in Italia sono attesi in serata i posticipi di A e B con Cagliari – Torino e Crotone – Cosenza che chiuderanno il 13mo turno di campionato. In Premier League sfida tra Burnley e Newcastle mentre LaLiga propone Real Sociedad – Celta Vigo. Andiamo a vedere il tabellone dei migliori incontri del giorno con risultato aggiornato in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

