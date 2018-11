Fantacalcio, pagelle 13° giornata di Serie B 2018-2019

La tredicesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

La tredicesima giornata del Campionato di Serie B si apre con il pareggio per 1-1 allo Stadio Bentegodi tra Verona e la capolista Palermo nell’anticipo di venerdì: alla rete di Di Carmine risponde Rajkovic. I rosanero guidano ancora la classifica con 25 punti, sempre a +2 dal Pescara che non va oltre il pareggio casalingo contro l’Ascoli: 1-1 il risultato finale con reti di Brugman e Ardemagni.

Il Venezia di Zenga batte 2-1 il Brescia grazie alla doppietta di Di Mariano; nel finale la squadra lombarda prova a riaprire la artita con Donnarumma. Tre punti d’oro per il Carpi che espugna il campo del Padova con rete di Jelenic. Un punto per uno, nessuna rete e tante polemiche sull’arbitraggio tra Livorno e Cittadella. Vince in rimonta il Benevento contro il Perugia: di Coda e Bandinelli le reti dei sanniti, per gli umbri ancora a segno Verre. Pareggio a reti inviolate tra Spezia e Foggia. Finisce 2-0 il posticipo serale tra Lecce e Cremonese: dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa i giallorossi cadono sotto i colpi di Falco e La Mantia.

Chiude il programma il Monday Night tra Crotone e Cosenza: entrambe le squadre provengono da una sconfitta, rispettivamente, sul campo del Perugia e in casa contro il Lecce.

Le pagelle delle partite usciranno da martedì 27 novembre su fantacalcionews.com e ricordiamo ai fantallenatori di fantacalciob.it che il calciomercato sarà riaperto martedì 27 novembre alle ore 21.

Fantacalcio, tutti i voti della 13a giornata del campionato di Serie B 2018-2019

23 novembre

21:00

Verona-Palermo (tabellino)

24 novembre

15:00

Livorno- Cittadella (tabellino)

Padova- Carpi (tabellino)

Venezia- Brescia (tabellino)

18:00

Benevento- Perugia (tabellino)

25 novembre

15:00

Pescara- Ascoli (tabellino)

Spezia- Foggia (tabellino)

21:00

Lecce- Cremonese (tabellino)

26 novembre

21:00

Crotone- Cosenza (pagelle – tabellino)