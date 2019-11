Liga 2019-2020: la presentazione della tredicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella tredicesima giornata della stagione 2019/2020. Inizierà il Real Sociedad di venerdì e si concluderà con il Siviglia la domenica

MADRID – Nessuna partita di cartello, ma le squadre in testa alla classifica se la giocheranno. Si comincia subito venerdì 8 novembre con la rivelazione Real Sociedad che ospita il Leganés ultimo in classifica. I padroni di casa tenteranno di salire a più 3 per una notte. Sabato 9 novembre il Real Madrid e il Barcellona se la vedranno rispettivamente contro l’Eibar in trasferta e Celta Vigo in casa. Domenica 10 novembre l’Atletico Madrid ospiterà l’Espanyol mentre il Siviglia concluderà la giornata in trasferta contro il Betis. Altra partita interessante è quella tra Valencia – Granada dove i padroni di casa giocheranno guadagnarsi i tre punti e risalire nelle posizioni che le competono mentre gli ospiti cercheranno la vittoria per continuare a sorprendere tutti.

Il programma della tredicesima giornata di Liga

Venerdì 8 novembre

Real Sociedad – Leganés ore 21

Sabato 9 novembre

Alaves – Valladolid ore 13

Valencia – Granada ore 16

Eibar – Real Madrid ore 18,30

Barcellona – Celta Vigo ore 21

Domenica 10 novembre