Premier League 2019-2020: la presentazione della dodicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella dodicesima giornata della stagione 2019/2020. Nel posticipo di domenica big match tra Liverpool e Manchester City

LONDRA – Venerdì 8 novembre avrà inizio la dodicesima giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra Norwich e Watford alle ore 21. Big match di giornata sarà il posticipo di domenica 10 novembre alle ore 17,30 tra Liverpool – Manchester City. I Reds cercheranno l’allungo in classifica proprio contro i Citizens che sono secondi a meno sei proprio dal Liverpool. Altra partita interessante è quella tra Leicester ed Arsenal. I padroni di casa cercheranno di raggiungere il secondo posto che dista attualmente meno due, mentre i Gunners cercano i 3 punti per arrivare in zona Champions. Anche il Chelsea cercherà la vittoria in casa contro il Crystal Palace.

Il programma della dodicesima giornata di Premier League

Venerdì 8 novembre

Norwich – Watford ore 21

Sabato 9 novembre

Chelsea – Crystal Palace ore 13,30

Burnley – West Ham ore 16

Newcastle – Bournemouth ore 16

Southampton – Everton ore 16

Tottenham – Sheffield United ore 16

Leicester – Arsenal ore 18,30

Domenica 10 novembre