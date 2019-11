Liga 2019/2020 – Il resoconto della dodicesima giornata

Il resoconto della dodicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Sconfitto il Barcellona dal Levante, ma non ne approfittano le due squadre di Madrid che pareggiano entrambe

Nella dodicesima giornata della Liga sono molti i risultati negativi per le big, la sconfitta del Barcellona in casa del Levante, il pareggio del Real Madrid contro il Betis e il pareggio tra Siviglia e Atletico Madrid. Il Granada subisce la seconda sconfitta consecutiva, quest’ultima per mano del Real Sociedad che si porta in testa alla classifica insieme a Barcellona e Real Madrid (che ricordiamo hanno una partita in meno).

I risultati della dodicesima giornata di Liga

Espanyol – Valencia 1-2

Levante – Barcellona 3-1

Siviglia – Atletico Madrid 1-1

Real Madrid – Betis 0-0

Valladolid – Maiorca 3-0

Villareal – Atletico Bilbao 0-0

Osasuna – Alaves 4-2

Celta Vigo – Getafe 0-1

Leganés – Eibar 1-2

Granada – Real Sociedad 1-2

LA CLASSIFICA: Barcellona* Real Madrid* e Real Sociedad 22, Atletico Madrid e Siviglia 21, Granada 20, Getafe 19, Villareal e Osasuna 18, Atletico Bilbao Levante Valladolid e Valencia 17, Eibar 15, Betis 13, Alavés 12, Maiorca 11, Celta Vigo 9, Espanyol 8, Leganes 5.