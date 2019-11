Squalificati in Serie B dopo l’11° giornata: ecco quali

Due giornate per Nzola del Trapani e altri tre giocatori fermati per un turno. Tutte le sanzioni della giornata

MILANO – Al termine dell’undicesima giornata di Serie B il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 novembre 2019, ha preso le seguenti decisioni circa gli squalificati e sanzionati. Partiamo dai giocatori con Nzola dell’Empoli fermato per tre turni, due invece per Marsura del Livrno e quattro giocatori per una giornata. Ecco nel dettaglio:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso nel proprio settore quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso, nel proprio settore, due petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NZOLA Mbala (Trapani): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FIORDILINO Antonioluca (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MALEH Youssef (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DEL PRETE Lorenzo (Trapani)

SECONDA SANZIONE

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ADORNI Davide (Cittadella) BENEDETTI Simone (Pisa) CASTAGNETTI Michele (Cremonese) IORI Manuel (Cittadella) LISI Francesco (Pisa) LUCI Andrea (Livorno) NINKOVIC Nikola (Ascoli) RICCI Matteo (Spezia)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ALOI Salvatore (Trapani) CALO Giacomo (Juve Stabia) CECCARONI Pietro (Venezia) GARRITANO Luca (Chievo Verona) MODOLO Marco (Venezia) PUCINO Raffaele (Ascoli)

SECONDA SANZIONE

ADORJAN Krisztjan (Virtus Entella) BRUCCINI Mirko (Cosenza) BUSSAGLIA Andrea (Cittadella) FORNASIER Michele (Trapani) GONNELLI Lorenzo (Livorno) GUDJOHNSEN Sveinn Aron (Spezia) KANOUTE Elimane Franck (Cosenza) LETIZIA Gaetano (Benevento) MAGGIORE Giulio (Spezia) SCHENETTI Andrea (Virtus Entella)

PRIMA SANZIONE

BETTELLA Davide (Pescara) CANDELA Antonio (Trapani) CARLINI Massimiliano (Juve Stabia) CRIALESE Carlo (Virtus Entella) FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia) PAGLIARULO Luca (Trapani)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

PAGANINI Luca (Frosinone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

JALLOW Lamin (Salernitana)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

MAISTRO Fabio (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

PERINA Pietro (Cosenza)