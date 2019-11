Premier League 2019-2020 – il resoconto dell’undicesima giornata

Il resoconto dell’undicesima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool nei minuti finali conquista i 3 punti in casa dell’Aston Villa, anche il City vince in rimonta, mentre la sfida tra Everton e Tottenham finisce in pareggio

Nell’undicesima giornata di Premier League vincono le prime 4 squadre in classifica, Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea. Quest’ultima ferma il Watford che dunque dopo 3 pareggi consecutivi torna ad essere sconfitto e rimane il fanalino di coda. Partita di grande equilibrio tra Everton e Tottenham; in vantaggio gli ospiti (con Dele Alli) che vengono raggiunti da Tosun nel settimo minuto di recupero della ripresa. In questa partita spicca una nota dolente, ovvero il rosso preso da Son che colpendo in scivolata Andrè Gomes ha sbilanciato il portoghese che, cadendo male si è rotto la tibia. Il coreano rimane scioccato ed esce dal campo in lacrime.

I risultati dell’undicesima giornata

Bournemouth – Manchester United 1-0

West Ham – Newcastle 2-3

Aston Villa – Liverpool 1-2

Arsenal – Wolverhampton 1-1

Sheffield United – Burnley 3-0

Brighton – Norwich 2-0

Manchester City – Southampton 2-1

Watford – Chelsea 1-2

Crystal Palace – Leicester 0-2

Everton – Tottenham 1-1

LA CLASSIFICA: Liverpool 31, Manchester City 25, Leicester e Chelsea 23, Arsenal 17, Sheffield e Bournemouth 16, Brighton e Crystal Palace 15, Manchester United Tottenham Wolverhampton e West Ham 13, Burnley e Newcastle 12, Aston Villa e Everton 11, Southampton 8, Norwich 7, Watford 5.