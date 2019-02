Liga 2018/2019 – La presentazione della ventiseiesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella ventiseiesima giornata. Clasico in vetrina, trasferta ostica per l’Atletico Madrid.

MADRID – Domani, venerdì 1 marzo, avrà inizio la ventiseiesima giornata di Liga, che si aprirà con il match tra Rayo Vallecano e Girona alle ore 13:00. Il giorno seguente scenderà in campo il Siviglia, ospite sul campo del fanalino di coda Huesca con l’imperativo di vincere per riconquistare il quarto posto, che vale la Champions League. Gli andalusi, infatti, con il poker subito una settimana fa dal Barcellona, sono stati scavalcati dal Getafe. Più tardi, alle 20:45 tutti gli occhi saranno puntati sul Santiago Bernabeu, dove si disputerà il secondo Clasico in quattro giorni. Il primo, valevole per la semifinale di Copa del Rey, ha visto trionfare il Barcellona con un secco 0-3 grazie alla doppietta di Suarez e all’autogol di Varane, che sommato all’1-1 dell’andata permette alla squadra di Valverde di accedere alla finale della coppa nazionale dove incontrerà la vincente di Valencia – Betis. Tuttavia, il Real Madrid ha offerto una prova più che convincente, tenendo in mano le redini del gioco per gran parte dei 90′ ma non concretizzando le numerose palle gol create.

Ghiotta occasione per l’Atletico Madrid, che in caso di vittoria nell’ostica trasferta contro la Real Sociedad, in programma domenica alle 18:30, potrebbe accorciare le distanze dalla vetta o consolidare il secondo posto. La squadra di Simeone percorre un buon momento di forma, è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, nelle quali ha anche mantenuto la porta inviolata. Il turno si chiuderà con il monday night tra Leganes e Levante alle ore 21:00.

Il programma della 26esima giornata

VENERDI’

Rayo Vallecano – Girona

SABATO

Espanyol – Real Valladolid

Villarreal – Deportivo Alavés

Huesca – Siviglia

Real Madrid – Barcellona

DOMENICA

Eibar – Celta Vigo

Real Betis – Getafe

Real Sociedad – Atletico Madrid

Valencia – Athletic Bilbao

LUNEDI’

Leganes – Levante