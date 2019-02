Premier League 2018/2019 – La presentazione della ventinovesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella ventinovesima giornata. Al via il North London derby, City e Liverpool in trasferta.

LONDRA – Dopo il turno infrasettimanale ricco di gol, sabato tornerà la Premier League ed avrà inizio la ventinovesima giornata. Ad aprire il turno sarà il match più atteso della giornata, il cosiddetto “North London derby” che metterà di fronte Tottenham ed Arsenal a Wembley. Gli Spurs non attraversano un buon momento di forma, sono reduci da due sconfitte consecutive contro Burnley e Chelsea che mettono a serio rischio l’attuale terzo posto, insediato proprio dall’Arsenal, ma anche da Manchester United e Chelsea. La squadra di Unai Emery, invece, ha raccolto quattro vittorie ed una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato, arrendendosi solo al cospetto del Manchester City. Poche ore più tardi, alle ore 16:00, andrà in scena la portata principale della 29esima giornata. Sarà il turno del Manchester United, che ospiterà il Southampton tra le mura dell’Old Trafford. I Red Devils non hanno ancora perso in campionato sotto la guida di Solkjaer, raccogliendo nove vittorie e due pareggi in undici partite. Alla stessa ora scenderà in campo anche il Manchester City, che insegue il Liverpool con una lunghezza di ritardo. I Citizens saranno impegnati in casa del Bournemouth, che seppur sia reduce da risultati negativi resta un avversario da non sottovalutare, soprattutto tra le mura amiche.

Il giorno seguente il Chelsea tenterà di dare continuità alla vittoria nel derby infrasettimanale contro il Tottenham. La truppa di Sarri andrà a far visita al Fulham di Scott Parker, subentrato a Ranieri nel pomeriggio, che occupa la penultima posizione con dieci punti di ritardo dalla zona salvezza. Chiuderà il 29esimo turno di Premier League il match tra Everton e Liverpool in programma alle 17:15.

Il programma della 29esima giornata

SABATO

Tottenham – Arsenal

Manchester United – Southampton

Burnley – Crystal Palace

Brighton – Huddersfield

Bournemouth – Manchester City

Wolverhampton – Cardiff

West Ham – Newcastle

DOMENICA

Watford – Leicester

Fulham – Chelsea

Everton – Liverpool