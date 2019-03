Liga 2018/2019 – La presentazione della ventisettesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella ventisettesima giornata. Il Barcellona ospita il Rayo Vallecano, il Real vola a Valladolid.

BARCELLONA – Venerdì 8 marzo avrà inizio la ventisettesima giornata di Liga, il massimo campionato spagnolo che si aprirà con il match tra Athletic Bilbao ed Espanyol in programma alle ore 21:00. Il giorno seguente Alavés ed Eibar apriranno le danze alle 13:00, poi sarà il turno dell’Atletico Madrid. I Colchoneros ospiteranno il Leganes alle ore 16:15 e considerando l’imminente ritorno di Champions League contro la Juventus, Simeone potrebbe effettuare un cospicuo turnover, ma senza snaturare l’undici titolare. La Liga, per quanto possa essere indirizzata verso la Catalogna, è ancora aperta: sono sette le lunghezze di distanza dal Barcellona capolista, ma con ancora dodici gare da disputare tra cui lo scontro diretto proprio con i blaugrana. La squadra di Valverde scenderà in campo poche ore più tardi, alle 18:30, nel match del Camp Nou contro il Rayo Vallecano. Turnover in vista anche per quanto riguarda la compagine blaugrana che mercoledì prossimo sarà impegnata nel ritorno di Champions contro il Lione, col morale alle stelle dopo i due Clasicos vinti nel giro di quattro giorni.

Chi non se la passa decisamente bene, invece, è il Real Madrid di Solari. I Blancos sono reduci dalla clamorosa sconfitta per 1-4 contro l’Ajax, che è valsa l’eliminazione negli ottavi di Champions League: non succedeva da ben nove anni, quando nel 2010 il Lione strappò la qualificazione grazie ad un gol di Pjanic. Una settimana catastrofica per la stagione delle Merengues, iniziata con l’eliminazione in Copa del Rey contro i rivali di sempre del Barcellona, che pochi giorni più tardi hanno bissato la vittoria nel Clasico anche in Liga, portando così la vetta a dodici punti di distanza. La squadra di Solari chiuderà il ventisettesimo turno con il match in programma a Valladolid domenica alle 20:45.

Il programma della 27esima giornata di Liga

VENERDI’

Athletic Bilbao – Espanyol

SABATO

Deportivo Alavés – Eibar

Atletico Madrid – Leganes

Barcellona – Rayo Vallecano

Getafe – Huesca

DOMENICA

Celta Vigo – Real Betis

Girona – Valencia

Levante – Villarreal

Siviglia – Real Sociedad

Real Valladolid – Real Madrid