Elenco delle partite previste per giovedì 7 marzo, in primo piano l’Europa League con Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo.

FRANCOFORTE – Dopo le due incandescenti giornate di Champions League torna anche l’Europa League con le sfide d’andata degli ottavi di finale. Si parte alle ore 18.55 con Eintracht Francoforte-Inter: da una parte c’è la formazione tedesca che occupa la quinta posizione in campionato mentre dall’altra c’è l’Inter che è reduce dalla brutta sconfitta di Cagliari. In contemporanea in campo anche Arsenal e Siviglia con la formazione inglese che giocherà in casa del Rennes mentre gli andalusi ospiteranno lo Slavia Praga. Alle 21 Napoli-Salisburgo con i partenopei che vengono dalla sconfitta casalinga contro la Juventus mentre gli austriaci occupano saldamente la prima posizione nel loro torneo. In contemporanea in campo anche il Chelsea che ospiterà la Dinamo Kiev.

Europa League – Play Off

18:55

Din. Zagabria-Benfica

Francoforte-Inter [Cronaca Diretta]

Rennes-Arsenal

Siviglia-Slavia Praga

Zenit Petersburg-Villarreal

21:00

Chelsea-Dyn. Kyiv

Napoli-Salzburg [Cronaca Diretta]

Valencia-Krasnodar

BRASILE: Coppa del Brasile

01:30

FluminenseYpiranga FC

Mixto-Chapecoense-SC

23:15 Avai-Brasil de Pelotas

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF Champions League

02:00 Independiente-Sporting Kansas City

04:00 Monterrey-Atlanta United

SUD AMERICA: Copa Libertadores

01:30

A. Lima (Per)-River Plate (Arg)

Junior (Col)-Palmeiras (Bra)

Rosario (Arg)-Gremio (Bra)

Zamora (Ven)-Nacional (Uru)

23:00 Huracan (Arg)-Cruzeiro (Bra)