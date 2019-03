Si giocano gli ottavi di finale dell’Europa League. Ricco programma con i nerazzurri in trasferta a Francoforte e i partenopei in casa con il Salisburgo

Si è aperto con il successo ai rigori del San Martin Tucum sull’Agropecuario per la Copa Argentina il programma dei risultati di oggi, giovedì 7 marzo 2019. Coppa anche in Brasile con i successi della Fluminense (3-0 sull’Ypiranga FC) e della Chapecoense-SC 1-2 sul Mixto. Liga de Ascenso invece in Messico con la vittoria casalinga 2-1 del ZAcatepec sul Juarez ed esterna del Celaya sul Cimarrones de Sonora. Senza reti la sfida tra Leones Negros e Dorados. Nella Coppa Libertadores registriamo i pareggi per 1-1 tra Lima e River Plate e tra Rosario e Gremio mentre Palmeiras passa in casa di Junio e National in quella di Zamora. Nella CONCACAF Champions League invece vittorie tutte casalinghe per Indipendiente, 2-1 sullo Sporting Kansas City e Monterrey, 3-0 sull’Atlanta United.

Centro dei risultati odierni invece sarà l’Europa League che vedrà impegnate ben 16 squadre con 5 partite nel tardo pomeriggio. Seguiremo più da vicino saranno naturalmente gli incontri di Inter e Napoli rispettivamente alle ore 18.55 e 21. Entrambi avranno il supporto della nostra webcronaca in tempo reale. Luciano Spalletti si sente fiducioso per la sfida in Germania anche se l’ultima uscita di campionato e la situazione Icardi non fa trasparire molto ottimismo: “Crediamo di avere delle potenzialità e delle qualità, le esperienze europee passate ci hanno dato qualcosa che ci potrà aiutare anche domani. Poi la differenza la fa sempre la voglia di lottare e di dare il massimo come squadra. Solo così poi trovi la personalità per poter far bene su un campo molto difficile come questo” ha dichiarato alla vigilia. Si gioca molto della stagione anche Carlo Ancelotti che ha parlato tra i vari temi della diffenza Champions League ed Europa League, sottolineando come ultimamente questa competizione che li vede impegnati sta acquistando sempre più interesse sui media anche per la presenza si club blasonati: “Ci sono squadre che a livello europeo hanno esperienza e tradizione. Il livello tecnico è quasi paritario. Cambia l’attenzione dei media rispetto alla Champions, ma per noi cambia davvero poco. L’Europa League sta acquistando importanza. L’hanno vinta il Manchester United, il Siviglia, il Chelsea. Questo Napoli è competitivo anche in Europa, non solo in serie A”.

Andiamo a vedere di seguito il programma completo con tutti i risultati selezionati ed aggiornati in diretta.

