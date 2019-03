Napoli – Salisburgo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Salisburgo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’andata degli ottavi di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

NAPOLI – Giovedì 7 marzo alle ore 21 andrà in scena Napoli – Salisburgo, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dalla sconfitta casalinga contro la Juventus ed in classifica occupa il secondo posto con 56 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra austriaca che in campionato viene da una comoda vittoria casalinga ed in classifica occupa saldamente il primo posto con undici punti di vantaggio nei confronti della seconda.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 7 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – La formazione di Ancelotti dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Malcuit e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle fasce mentre davanti tandem offensivo formato da Insigne e Milik.

QUI SALISBURGO – La compagine austriaca dovrebbe rispondere con un modulo speculare: Walke in porta, pacchetto difensivo composto da Lainer e Ulmer sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pongracic e Onguené. A centrocampo Wolf e Samassekou in cabina di regia con Schlager e Jazunovic sulle fasce mentre davanti spazio alla coppia formata da Daka e Dabbur.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Salisburgo, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Napoli – Salisburgo

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik. A disposizione: 25 Ospina, 21 Chiriches, 23 Hysaj, 42 Diawara, 11 Ounas, 9 Verdi, 14 Mertens. Allenatore: Ancelotti

SALISBURGO (4-4-2): 33 Walke; 22 Lainer, 34 Pongracic, 6 Onguènè, 17 Ulmer; 42 Schlager, 13 Wolf, 8 Samassekou, 16 Junuzovic; 20 Daka, 9 Dabbur. A disposizione: 1 Stankovic, 5 Vallci, 14 Szoboszlai, 35 Mwepu, 30 Haland, 9 Minamino, 11 Prevljak. Allenatore: Rose

STADIO: San Paolo