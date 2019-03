Europa League, Napoli-Salisburgo 3-0: il tabellino del match

Il tabellino di Napoli-Salisburgo 3-0 il risultato finale: reti di Milik e Fabian Ruiz ed autorete di Onguene per il successo netto della formazione partenopea.

NAPOLI – Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League il Napoli batte 3-0 il Salisburgo avvicinando prepotentemente i quarti. Ottima prestazione da parte della squadra di Ancelotti che mette la freccia nel primo tempo grazie ai gol di Milik e Fabian Ruiz nello spazio di otto minuti. Nella seconda frazione c’è spazio per l’autorete di Onguene che fissa il punteggio sul definitivo 3-0. Tra una settimana il match di ritorno in terra austriaca, non ci saranno Koulibaly e Maksimovic.

Napoli-Salisburgo 3-0: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2) Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski (66′ Diawara); Mertens (72′ Insigne), Milik (81′ Ounas). Allenatore: Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2) Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Junuzovic (62′ Mwepu), Samassekou, Schlager; Wolf; Daka (61′ Gulbrandsen), Dabbur (76′ Minamino). Allenatore: Rose

RETI: 10′ Milik (N), 18′ Fabian Ruiz (N), 58′ Aut. Onguene (N)

AMMONIZIONI: Koulibaly, Maksimovic, Ounas (N), Schlager (S)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo