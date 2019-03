Europa League, Eintracht Francoforte – Inter 0-0: il tabellino del match

Il tabellino del match Eintracht Francoforte – Inter 0-0 il risultato finale, poche emozioni al Waldstadion.

FRANCOFORTE – Termina con il risultato di 0-0 il match tra Eintracht Francoforte ed Inter valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Nella prima frazione partono meglio i nerazzurri: dopo ventidue minuti Lautaro conquista un calcio di rigore piuttosto dubbio, sul dischetto si presenta Brozovic ma si fa ipnotizzare da Trapp. Nel secondo tempo, invece, i padroni di casa salgono in cattedra trascinati dalle sgroppate di Kostic, il migliore dei suoi, ma tuttavia non riescono a trovare il gol del vantaggio. Verdetto rimandato alla gara di ritorno, che si disputerà tra una settimana esatta a San Siro.

Il tabellino del match

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode (31’st Willems), Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller (34′ st Paciencia), Jovic. A disposizione: Ronnow, Falette, De Guzman, Willems, Stendera, Russ, Paciencia. Allenatore: Adolf Hutter.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero (34’st Cedric); Politano, Lautaro, Perisic (13′ st Candreva). A disposizione: Padelli, Ranocchia, Miranda, Cedric, Schirò, Merola, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

Reti: –

Ammonizioni: Kostic, Hasebe, Fernandes (E); Asamoah, Lautaro, Candreva (I)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ pt; 3′ st.