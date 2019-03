Europa League, Napoli-Salisburgo: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo: incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Napoli e Salisburgo nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con Milik e Mertens a formare il tandem d’attacco mentre il Salisburgo risponde col 4-3-1-2 con Wolf a supporto della coppia offensiva formata da Daka e Dabbur.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo

NAPOLI (4-4-2) Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2) Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Junuzovic, Samassekou, Schlager; Wolf; Daka, Dabbur. Allenatore: Rose