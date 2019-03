La Juve riceverà l’Udinese con vista Atletico. Fiorentina – Lazio sarà il posticipo domenicale. Le novità sulle formazioni che scenderanno in campo

TORINO – Sarà Juventus – Udinese di venerdì alle 20.30 a dare il via alla 27esima giornata. Sabato alle 20.30 scenderanno in campo Chievo e Milan, mentre Roma – Empoli chiuderà il turno domenica alle 20.30. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 27° giornata

JUVENTUS – UDINESE

Massiccio turnover per la Juve, nella quale non dovrebbe partire dal primo minuto Ronaldo.Non ci saranno per squalifica Pjanic e Cancelo. Potrebbbe esserci spazio per Spinazzola e Bernardeschi. L’Udinese scenderà in campo con il 3-5-2 con De Paul e Pussetto che torneranno a formare la coppia d’attacco

PARMA – GENOA

Nel Parma l’attacco sarà ancora composto da Gervinho, Inglese e Biabiany. Il Genoa potrebbe rispondere con il tridente formato da Pandev, Sanabria e Koume.

CHIEVO – MILAN

Stepinski e Meggiorini saranno i due attaccanti, mentre Giaccherini sara sulla trequarti. Nel Milan potrebbe tornare dal primo minuto Lucas Biglia con Bakayoko che si accomoderebbe in panchina. Sulla sinistra ballottaggio tra Calhanoglu e Borini

BOLOGNA – CAGLIARI

I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1 con Palacio, Soriano e Sansone alle spalle di Santander. Il Cagliari, dopo la vittoria contro l’Inter, si affiderà a Pavoletti e Joao Pedro con Barella alle loro spalle.

SAMPDORIA – ATALANTA

La coppia d’attacco blucerchiata sarà formata da Gabbiani e Quagliarella con Saponara che supporterà dalla trequarti. Nell’Atalanta ballottaggio tra Gollini e Berisha, mentre in difesa Djimsiti è favorito su Palomino. In attacco solito tridente formato da Gomez, Ilicic e Zapata

INTER – SPAL

Probabilmente non ci sarà ancora Icardi nell’Inter, quindi l’attacco nerazzuro sarà affidato a Lautaro supportato da Perisic, Joao Mario e Politano. Il tandem d’attacco dalla Spal sarà formato da Paloschi e Petagna.

FROSINONE – TORINO

Ciano e Pinamonti saranno il riferimento offensivo della squadra frusinate. Nell Torino Iago Falque e Zaza saranno a supporto di Belotti.

SASSUOLO – NAPOLI

Con Consigli espulso nella scorsa gara, sarà Pegolo a difendere i pali neroverdi, mentre il tridente verrà formato da Berardi, Babacar e Djuricic. Nel 4-4-2 partenopeo saranno Mertens e Milik i riferimenti offensivi. Verdi e Ounas saranno gli esterni a centrocampo.

FIORENTINA – LAZIO

Muriel sarà il riferimento offensivo per i viola, alle sue spalle ci saranno Chiesa e Gerson. Simeone partira dalla panchina. Nella Lazio non ci sarà Strakosha, quindi esordirà in serie A Proto. Sulla destra ci sarà spazio per Romulo, mentre Correa agirà alle spalle di Immobile

ROMA – EMPOLI

Dopo l’esonero di Di Francesco non è facile ipotizzare una formazione per i giallorossi, sicuramente non ci saranno per squalifica Dzeko, Kolarov e Fazio. Il tandem d’attacco dell’Empoli sarà formato da Farias e Caputo.