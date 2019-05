Liga 2018/2019 – Il resoconto della trentasettesima giornata

Il resoconto della trentasettesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Valencia aggancia il Getafe al quarto posto, il Siviglia cerca il miracolo.

MADRID – Lo scorso weekend, in Spagna, si è disputata la trentasettesima giornata di Liga. Se le prime tre posizioni sono già assegnate da diverse giornate, il quarto posto è conteso da tre squadre, che si daranno battaglia nella trentottesima ed ultima giornata. Le squadre in questione sono Valencia, Getafe e Siviglia: le prime due sono appaiate in classifica a quota 58 punti, mentre gli andalusi inseguono con 56. Il Valencia, nel turno appena concluso, ha vinto in rimonta per 3-1 contro l’Alavés, agganciando il Getafe, sconfitto al Camp Nou dal Barcellona per 2-0. In virtù degli scontri diretti, però, è in vantaggio la squadra di Marcelino, che con una vittoria nel prossimo match in casa del Real Valladolid, quindi, andrebbe in Champions League senza doversi guardare le spalle. Al Siviglia, invece, non è bastato il pareggio per 1-1 sul campo dell’Atletico Madrid. Per la qualificazione servirebbe un miracolo: non solo dovrebbe vincere lo scontro diretto contro l’Athletic Bilbao, ma sperare anche nella sconfitta di entrambe le contendenti. In caso di sconfitta contro i baschi, inoltre, il Siviglia rimarrebbe fuori anche dall’Europa League. Sul capitolo salvezza, invece, il Girona con ogni probabilità seguirà Rayo Vallecano e Huesca in seconda divisione, la Liga2. I catalani, infatti, perdono clamorosamente il match casalingo contro il Levante e per la permanenza servirebbe, anche in questo caso, più di un miracolo: il Girona dovrebbe battere l’Alavés e sperare nella sconfitta del Celta Vigo, ma allo stesso tempo recuperare una differenza reti di ben sette gol.

I risultati della 37esima giornata

Leganes – Espanyol 0-2

Rayo Vallecano – Real Valladolid 1-2

Girona – Levante 1-2

Real Sociedad – Real Madrid 3-1

Barcellona – Getafe 2-0

Atletico Madrid – Siviglia 1-1

Valencia – Deportivo Alaves 3-1

Real Betis – Huesca 2-1

Villarreal – Eibar 1-0

Athletic Bilbao – Celta Vigo 3-1

La classifica

Barcellona 86; Atletico Madrid 75; Real Madrid 68; Valencia, Getafe 58; Siviglia 56; Athletic 53; Real Sociedad, Espanyol 50; Betis, Alaves 47; Eibar 46; Leganes 45; Villarreal, Levante 43; Valladolid 41; Celta 40; Girona 37; Rayo Vallecano 31; Huesca 30.