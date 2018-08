Liga, 3 giornata: impegni casalinghi per Real Madrid e Barcellona

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella terza giornata. Barcellona e Real Madrid ospitano rispettivamente Huesca e Leganes, mentre l’Atletico Madrid del Cholo Simeone fa visita al Celta Vigo.

BARCELLONA – Venerdì 31 agosto avrà inizio il terzo turno della Liga, il massimo campionato spagnolo. A dare il via sarà il match tra Getafe e Real Valladolid in programma alle 20.00, mentre alle 22.00 si disputeranno altri due match: Eibar-Real Sociedad e Villarreal-Girona.

Si continua con i tre match del sabato, uno dei quali è stato rinviato. Si tratta di Rayo Vallecano-Athletic Bilbao, rinviato a data da destinarsi per la chiusura, per motivi di sicurezza, dello stadio “Vallecas” fino ad ottobre, che quindi costringerà la squadra neopromossa a rinviare altre due partite oltre a quella contro i Baschi. Alle 18.30 scenderanno in campo Celta Vigo e Atletico Madrid, entrambe a quota 4 punti in classifica. I Colchoneros sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Rayo Vallecano e vogliono i tre punti per non allontanarsi ulteriormente dalle capoliste Barcellona e Real Madrid. Alle 20:45 sarà proprio il turno dei Blancos, che al Santiago Bernabeu ospiteranno il Leganes dopo aver ottenuto il successo contro Girona e Getafe mettendo a segno sei goal e subendone uno. La compagine di Lopetegui convince fin da subito, in attesa di scoprire se nel suo arco avrà anche Mariano Diaz, vicino al ritorno a Madrid.

Domenica si riparte con il derby tra Levante e Valencia, in programma alle 12.00 all’Estadio Ciutat de Valencia. Valencia che nelle ultime ore ha formalizzato anche il ritorno di Goncalo Guedes, rivelazione dello scorso anno, e può vantare un attacco di prima fascia, composto da Rodrigo, Batshuayi, Gameiro, Mina e lo stesso Guedes, anche se il portoghese può agire in diverse zone del campo. Alle 16.15 scenderanno in campo Alavés ed Espanyol, alle 18:30 il Barcellona che attenderà il neopromosso Huesca tre le mura del Camp Nou. I blaugrana sono reduci da una vittoria fin troppo sofferta contro il Real Valladolid, anche a causa di un terreno di gioco a dir poco deteriorato, e dovrebbero aver concluso il mercato in entrata, mentre potrebbe salutare Rafinha. Chiude il terzo turno il derby, il terzo di giornata dopo quelli di Madrid e Valencia, tra Betis e Siviglia in programma alle 20.45.

Liga – Il programma della terza giornata

Getafe – Real Valladolid

Eibar – Real Sociedad

Villarreal – Girona

Celta Vigo – Atletico Madrid

Real Madrid – Leganes

Levante – Valencia

Alavés – Espanyol

Barcellona – Huesca

Real Betis – Siviglia