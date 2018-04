Liga – Il Barcellona a tre punti dal titolo, non si ferma più il Betis

Il resoconto della trentatreesima giornata di Liga: sconfitte per Valencia e Atletico Madrid mentre il Real non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Athletic Bilbao.

VIGO – Pazzo turno infrasettimanale per la Liga in cui le prime 7 realizzano in totale solo 9 punti. Il Barcellona pareggia 2-2 contro il Celta Vigo, i catalani seppur due volte in vantaggio si fanno raggiungere nel finale anche grazie all’espulsione di Sergi Roberto. Seppur pareggiando i “blaugrana” si trovano ad un passo dal titolo visto che l’Atletico Madrid crolla clamorosamente 3-0 in casa del Real Sociedad. Ci pensa prima Willian Josè nel primo tempo e, nel finale, chiude i conti Junmi con una doppietta. I “colchoneros” hanno 3 punti di vantaggio dal Real Madrid che pareggia contro il Bilbao in extremis. Nemmeno a dirlo per i “blancos” va in rete Cristiano Ronaldo al minuto 87, pareggiando così la rete dei baschi siglata da Williams.

A tutti questi passi falsi si aggiunge anche quello del Valencia che perde al Mestalla 2-1 contro il Gatafe. Gli ospiti si portano avanti di due reti grazie alla doppietta di Remy, poi ci pensa Rodrigo ad accorciare le distante ma, all’86’, l’espulsione di Parejo gela i padroni di casa che non riusciranno più a trovare la via del gol. Pareggio a reti inviolate tra Siviglia e Deportivo. Gli andalusi perdono in questo modo perdono terreno dal Villarreal che riesce in questa pazza giornata, quasi come fosse un impresa, a trovare la vittoria contro il Leganes per due reti a uno. Per il “sottomarino giallo” vanno a segno Victor Ruiz e , l’ex milan, Carlos Bacca. Brasanac accorcia le distanze nel finale, ma questo non basta ad impedire la vittoria della squadra di casa.

Nei posticipi due vittorie in extremis con il Levante che al 93′, grazie alla rete di Boateng, si porta a +7 dal Deportivo terzultimo. Il Betis Siviglia assedia il Las Palmas e riesce ad uscirne vincitrice solo al minuto 94 con la rete di Junior Firpo, dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci uomini al 86esimo.

Liga, 33 giornata: i risultati

Deportivo 0-0 Siviglia

Celta Vigo 2-2 Barcellona

Villareal 2-1 Leganes

Valencia 1-2 Getafe

Espanyol 0-1 Eibar

Real Madrid 1-1 Atletico Bilbao

Real Sociedad 3-0 Atletico Madrid

Alaves 1-2 Girona

Betis 1-0 Las Palmas

Levante 1-0 Malaga

CLASSIFICA: Barcellona 83, Atletico Madrid 71, Real Madrid 68, Valencia 65, Betis 55, Villareal 51, Siviglia 48, Girona 47, Getafe 45, Celta Vigo 44, Real Sociedad 43, Eibar 43, Atletico Bilbao 40, Leganes 39, Alavaes 38, Espanyol 36, Levante 34, Deportivo 27, Las Palmas 21, Malaga 17.