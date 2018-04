Pronostici calcio del 21 aprile 2018, Serie A e B in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno 21 aprile 2018. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A e alla Serie B

I pronostici per sabato 21 aprile 2018 riguardano i campionati francesi. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Spal-Roma under 2,5 (1,90)

Ad aprile la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A è Spal-Roma. I padroni di casa provengono dal pareggio casalingo con Chievo e in classifica sono quartultimi con 29 punti, in piena lotta per la salvezza. A quota 64 gli ospiti, terza a pari merito con la Lazio, in corsa per un posto in Campions, che nel turno precedente ha vinto all’Olimpico contro il Genoa.

Milan-Benevento over 2,5 (1,52)

Secondo anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Il Milan proviene dal pareggio ottenuto sul campo del Torino e in classifica è sesto con 54 punti, a caccia di punti per un posto in Europa League. Di fronte trova il Benevento, fanalino di coda del torneo a -11 dalla penultima e a un passo dalla retrocessione. In settimana ha perso dal Sassuolo.

Brescia-Cesena gol (1,80)

Incontro valevole per la trentaseiesima giornata del Campionato di Serie B. Il Brescia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Brescia e in classifica è dodicesimo a quota 45. Sette lunghezze in meno per il Cesena, diciottesimo e reduce dalla sconfitta casalinga contro l?empoli.

Parma-Carpi 1 (1,63)

Match valido per la trentaquattresima giornata del campionato cadetto. Il Parma proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Ascoli e in classifica è quarto con 60 punti. Undici lunghezze in meno per il Carpi, decimo e reduce dalla sconfitta casalinga con il Perugia.

Foggia-Bari gol (1,60)

Tra le partite in programma per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B c’è anche Foggia-Bari. I padroni di casa provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Ternana e in classifica sono noni con 50 punti. Sei lunghezze in più per gli ospiti, sesti e reduci dal pareggio casalingo con il Novara.

Entella-Pro Vercelli under 2,5 (1,62)

Per la trentaquattresima giornata del campionato cadetto si gioca anche Entella-Pro Vercelli. I padroni di casa, che provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Venezia, sono diciannovesimi a quota 37. La pro Vercelli è ultima con 3 punti in meno e nel turno precedente hanno battuto il Pescara.

