Serie A 2017-2018, 34° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 15° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Tutte le informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

TORINO – Archiviato il turno infrasettimanale la Serie A torna in campo con la trentaquattresima, che si gioca tra il 21 e il 23 aprile. Si inizia sabato alle 15 con SPAL-Roma, una sfida tra due squadre a caccia dei tre punti ma con obiettivi diversi: la salvezza per i padroni di casa e un posto in Champions per gli avversari. Alle ore 18 scendono in campo Sassuolo e Fiorentina, reduci, rispettivamente, dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Verona e dalla sconfitta rimediata in casa dalla Lazio. In serata, alle ore 20.45 è la volta di Milan-Benevento, con i rossoneri in cerca di punti in ottica Europa e di riscatto del 2-2 dell’andata.

Il lunch match di domenica è Cagliari-Bologna, con i sardi impegnati a chiudere il discorso salvezza e i felsinei che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Alle ore 15.00 si giocano quattro gare, tutte importanti in chiave Europa o salvezza: Atalanta-Torino, Chievo-Inter, Lazio-Sampdoria e Udinese-Crotone. In serata alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Napoli scendono in campo in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante ai fini dell’assegnazione dello scudetto. Le due squadre si presentano all’appuntamento distanziate da quattro lunghezze.

Chiude il turno il posticipo di lunedì sera Genoa ed Hellas Verona.

Serie A, 15a giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

CONSIGLI FANTACALCIO – PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – SCOMMESSE – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 21 aprile

15.00

SPAL – Roma

18.00

Sassuolo – Fiorentina

20:45

Milan – Benevento

Domenica 22 aprile

12:30

Cagliari – Bologna

15.00

Udinese – Crotone

Chievo Verona – Inter

Lazio – Sampdoria

Atalanta – Torino

20.45

Juventus – Napoli

Lunedì 23 aprile alle ore 20.45

Genoa – Verona