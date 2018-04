Lazio – Sampdoria: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Lazio – Sampdoria: formazioni e cronaca in tempo reale della sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

ROMA – Domenica 22 aprile alle ore 15 andrà in scena Lazio – Sampdoria, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. La sfida dell’Olimpico si preannuncia davvero interessante visto che entrambe le squadre sono in lotta per accedere alle coppe Europee. Da una parte ci sono gli uomini di Inzaghi che, nell’ultimo turno, hanno vinto un’incredibile partita al Franchi di Firenze e in classifica sono al terzo posto, insieme alla Roma, con 64 punti. Dall’altra ci sono i liguri che, nel turno infrasettimanale, hanno vinto all’ultimo secondo col Bologna grazie all’acuto di Zapata. In classifica la compagine di Giampaolo occupa l’ottava posizione con 51 punti, uno in meno dell’Atalanta settima. Ad arbitrare l’incontro dell’Olimpico sarà il signor Orsato della sezione di Schio.

QUI LAZIO – Inzaghi recupera Radu ma perde per squalifica Luis Alberto, eroe della vittoria contro la Fiorentina. La sua squadra, dunque, scenderà in campo col consueto 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, pacchetto arretrato composto da Luiz Felipe, De Vrji e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic e Lulic mezze ali mentre sulle corsie esterne Marusic e Lukaku. In attacco Felipe Anderson a supporto di Immobile.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo, dal canto suo, dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla sfida col Bologna quindi 4-3-1-2 con Viviano in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Strinic sulle fasce mentre al centro Silvestre e Ferrari. A centrocampo Torreira in regia con Praet e Linetty mezze ali mentre in attacco Ramirez a supporto della coppia formata da Zapata e Quagliarella.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Lulic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; F. Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez, Zapata, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo