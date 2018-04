Fantacalcio, pagelle 37° giornata di Serie B 2017-2018

La sedicesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2017-18. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

FROSINONE – Archiviato il turno infrasettimanale la Serie B torna in campo per la trentasettesima giornata. Fatta eccezione per la leadership acclarata dell’Empoli, che quando mancano sei giornate al termine della regular season, si trova a +13 dalla terza, tutto è ancora in discussione. Si comincia sabato 21 aprile alle ore 15 con il grosso delle partite. Derby pugliese tra Foggia, reduce dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Ternana e nono in classifica con 50 punti, e Bari, sesto con sei lunghezze in più e che martedì scorso ha pareggiato in casa con il Novara. Derby anche per il Parma che affronta il Carpi. I Ducali provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Ascoli e in classifica sono quarti con 60 punti mentre i biancorossi sono decimi con undici lunghezze in meno e nel turno precedente hanno perso in casa dal Perugia. Impegno casalingo per il Palermo che, dopo tre pari consecutivi, cerca i tre punti contro l’Avellino, reduce dalla sconfitta interna contro il Frosinone. Giocano invece fuori casa Cittadella e Venezia contro, rispettivamente, Salernitana e Novara.

In zona salvezza l’Ascoli fa visita alla Cremonese mentre il Cesena, reduce dalla sconfitta casalinga con l’Empoli, ospita il Brescia. L’Entella, reduce dalla sconfitta di Venezia, riceve la Pro Vercelli che nello scorso turno ha battuto il Pescara. Domenica alle 15 altro derby Perugia-Ternana, mentre alle 17.30 è la volta di Pescara-Spezia, sfida tra due squadre che devono riscattare una sconfitta. Chiude il programma lunedì alle 20.30 il big match Frosinone ed Empoli, rispettivamente, seconda e prima in classifica.

Le pagelle delle partite usciranno martedì 24 aprile su www.fantacalcionews.com e ricordiamo ai fantallenatori che il calciomercato sarà riaperto martedì 24 aprile alle ore 21.

Fantacalcio, tutti i voti della 37a giornata del campionato di Serie B 2017-2018

Sabato 21 aprile ore 15

Cremonese-Ascoli

Palermo-Avellino

Foggia-Bari

Salernitana-Cittadella

Parma-Carpi

Entella-Pro Verelli

Novara-Venezia

Brescia-Cesena

Domenica 22 aprile



15.00

Perugia-Ternana

17.00

Pescara-Spezia

Lunedì 23 aprile ore 20.30

Frosinone-Empoli