Pronostici calcio del 20 aprile 2018, Francia in primo piano

I suggerimenti per le scommesse del giorno 20 aprile 2018. Bolletta dedicata integralmente ai campionati francesi

I pronostici per venerdì 20 aprile 2018 riguardano i campionati francesi. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Nantes-Rennes under 2,5 (ore 19.30)

Si gioca la trentaquattresima giornata del massimo campionato francese. Il Nantes proviene dal pareggio casalingo con il Dijon e in classifica è nono con 45 punti. Due lunghezze in più per il Rennes, quinto, che nel turno precedente ha perso in casa dal Metz.

Dijon-Lione over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la trentaquattresima giornata del massimo campionato francese. Il Dijon proviene dal pareggio ottenuto sul campo del Nantes e in classifica è dodicesimo con 42 punti. Ventiquattro lunghezze in più per il Lione, terzo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro l’Amiens.

Bourg Perronas- Nimes 2 (ore 20)

Incontro valevole per la trentaquattresima giornata della seconda divisione francese. Il Bourg Perronas proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Valenciennes e in classifica è diciassettesimo a quota 32. Doppio dei punti per il Nimes, secondo e reduce dallasconfitta casalinga contro il Sochaux

Chateroux-Niort 1 (ore 20)

Match valido per la trentaquattresima giornata della seconda divisione francese. Il Chateroux proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Tours e in classifica è settimo con 54 punti. Sedici lunghezze in meno per il Niort, tredicesimo e reduce dal pareggio casalingo con il Lens.

Lorient-Valenciennes 1 (ore 20)

Tra le partite in programma per la trentaquattresima giornata della seconda divisione francese c’è anche Lorient-Valenciennes. I padroni di casa provengono dalla sconfita rimedita in trasferta sul campo del Brest e in classifica sono quarti con 56 punti. Diciannove lunghezze in meno per gli ospiti, quattordicesimi e reduci dal pareggio casalingo con il Bourg Perronas.

Reims-Ajaccio 1 (ore 20)

Per la trentaquattresima giornata della seconda divisione francese si gioca anche Reims-Ajaccio. I padroni di casa, che provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Paris, sono primi in classifica a +9 dal Nimes che è la diretta inseguitrice e + 8 dagli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga sul Nancy.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 20 aprile 2018

Nantes-Rennes under 2,5 (1,70)

Dijon-Lione over 2,5 (1,50)

Bourg Perronais- Nimes 2 (1,55)

Chateroux-Niort 1 (1,63)

Lorient-Valenciennes 1 (1,37)

Reims-Ajaccio 1 (1,80)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 159 euro