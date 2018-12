Liga 2018/2019 – Il resoconto della quattordicesima giornata

Il resoconto della quattordicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Barcellona torna in vetta, Alavés e Siviglia non si fanno male.

BARCELLONA – Questa sera, con il match tra Levante ed Athletic Bilbao, si chiuderà la quattordicesima giornata di Liga, il massimo campionato spagnolo. Turno che vede protagonista il Barcellona di Ernesto Valverde, che vince l’incontro casalingo contro il Villarreal per 2-0 e torna in cima alla classifica grazie al pareggio per 1-1 maturato tra Alavés e Siviglia. Prima di questa giornata, infatti, a comandare la classifica erano proprio gli Andalusi di Pablo Machin, che ora scivolano a -1 dalla vetta.

Il Barcellona ottiene i tre punti grazie ai gol di Piqué e del giovane canterano Carles Alena, centrocampista classe ’98 ritenuto uno dei migliori prospetti della Masia, lanciato a rete da uno splendido suggerimento del solito Messi. I blaugrana, inoltre, mantengono la porta inviolata in Liga dopo più di tre mesi dall’ultima volta: era il 25 agosto nel match contro il Real Valladolid. Il Real Madrid non resta a guardare e, dopo la disfatta di Eibar nella scorsa giornata, si sbarazza del Valencia tra le mura del Santiago Bernabeu con il risultato di 2-0, frutto dell’autogol di Wass e del gol nei minuti finali di Lucas Vazquez. Qualche problema in più, invece, lo hanno i cugini dell’Atletico Madrid, fermati sul pareggio dal Girona. I colchoneros rischiano addirittura di perderla dopo essere passati in svantaggio per il goal del solito Stuani, già a quota 11, ma riescono quantomeno a pareggiarla grazie all’autogol di Jonas Ramalho a pochi minuti dal termine.

I risultati della quattordicesima giornata

Rayo Vallecano – Eibar 1-0

Celta Vigo – Huesca 2-0

Real Valladolid – Leganes 2-4

Getafe – Espanyol 3-0

Real Madrid – Valencia 2-0

Betis Siviglia – Real Sociedad 1-0

Girona – Atletico Madrid 1-1

Barcellona – Villarreal 2-0

Deportivo Alaves – Siviglia 1-1

Levante – Athletic Bilbao h.21:00

La classifica

Barcellona 28; Siviglia 27; Atletico Madrid 25; Alavés 24; Real Madrid 23; Girona, Espanyol 21; Getafe 20; Real Sociedad, Betis Siviglia 19; Levante*, Eibar 18; Celta, Valencia, Valladolid 17; Leganes 16; Villarreal 14; Athletic Bilbao* 11; Rayo Vallecano 10; Huesca 7.

*una partita in meno