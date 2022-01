La partita Linares – Barcellona del 5 gennaio 2022 in diretta: successo in rimonta dei blaugrana. Dopo la rete iniziale di Hugo Diaz ci hanno pensato Dembele e Jutgla a ribaltare il match

LINARES – Mercoledì 5 gennaio, alle ore 21.30, Estadio Municipal de Linarejos di Linares andrà in scena Linares – Barcellona, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Re 2021/2022. Il Linares occupa la quattordicesima posizione della classifica della terza divisione spagnola. Il Barcellona, invece, nonostante le tante assenze per Covid che hanno colpito la squadra, viene dal successo esterno di misura contro il Maiorca ed é quinto in Liga con 46 punti, frutto otto vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte; 30 gol fatti e 22 subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiata e una persa; 8 reti realizzate e 7 incassate.

Cronaca del match

PRIMO TEMPO

Primo corner per il Barça al 6′ grazie a un bel cross di Jordi Alba deviato sul fondo, nulla di fatto sul tentativo dalla bandierina. Prima occasione per la squadra di casa al 13′ quando Carnicer calcia molto alto dal limite dell’area. Molto attenta la difesa di casa quando al quarto d’ora non lascia girare Nico Gonzalez in area. Nessun problema per Razak sul secondo angolo calciato da Dani Alves al 17′. Al 18′ filtrante in area per l’inserimento di Akhomach ma il suo bolide si spegne largo sul fondo. Al 19′ vantaggio del Linares: cross dalla destra di Carnicer per Hugo Diaz bravo ad attaccare centralmente e in torsione di testa supera Neto. Prova a reagire il Barça con uno spunto di Akhomach ma la difesa gli impedisce la conclusione in area al 23′. Possesso palla intorno all’85% per gli ospiti che sono però sotto di un gol. Al 25′ tentativo dal limite in posizione centrale di Nico, bravo a liberarsi di un avversario ma il suo destro rasoterra è facilmente preda di Razak. Al 29′ fermato in offside Hugo Diaz che in area ha calciato abbondantemente a lato e subisce un colpo da Araujo ma per fortuna nessun problema per lui. Al 34′ chiusura difensiva sul tentativo di Nico in area. Al 39′ break della squadra di casa con un cross basso quasi dal fondo e Hugo Diaz anticipato a centro area. Al 43′ su cross dalla destra conclusione al volo di Riqui Puig all’altezza degli undici metri e palla sopra la traversa. Dopo 1 minuto di recupero si chiude il primo tempo con il vantaggio del Linares sul Barcellona per 1-0.

SECONDO TEMPO

Ben tre i cambi in casa Barcellona: dentro de Jong, Pique e Dembele per Puig, Araujo e Akhomach. Al 6′ si alza la bandierina dell’offside per Barragan. Lancio in area di Dembele troppo lungo, nessun problema per Razak al 7′. Su punizione dalla destra colpo di testa in area di Dembele che non inquadra lo specchio della porta all’11’. Cambi anche in casa Linares con Marin e Carracedo per Carnicer e Melendez. Giallo sventolato a de Jong e Guerrero al 13′. Tre minuti più tardi Dembele prova a concludere da fuori area ma è decisamente da dimenticare. Pareggio del Barcellona al 18′: Dembele riceve palla sulla destra e all’altezza del vertice dell’area lascia partire un piazzato molto preciso che si infila all’angolino alla destra del portiere. Al 21′ rete annullata al Linares: sugli sviluppi di un corner dalla destra colpo di testa sotto misura che supera Neto ma tutto fermo per fuorigioco. Al 23′ diagonale in area molto insidioso per il Barça sul fondo. Al 24′ passa in vantaggio il Barcellona con Ferran Jutgla: apertura a sinistra per il giocatore che entra in area e piazza un destro angolato alla sinistra del portiere. Mossa del tecnico del Linares con Etxaniz per Hugo Diaz al 25′. Punizione dalla media distanza per la squadra di casa ma sul cross intervento con i tempi giusti per Neto. In sei minuti i blaugrana cambiano l’inerzia del match con Dembele e Jutgla. Qualche problema per de Jong che lascia il posto al 29′ per Sanz. Alla mezz’ora occasione per Carracedo ma la difesa si salva. Al 33′ traversa centrata da Dembele: il giocatore riceve palla al limite dell’area, finta a disorientare il marcatore e conclusione ravvicinata che si schianta sul legno. Al 41′ Barcellona a un passo dal 3-1: apertura di Dembele in area per lo scarico su Sanz, diagonale molto insidioso che non passa lontano dal palo alla sinistra del portiere. Due cambi per il Linares con Castillo Ortega e Luna per Etxaniz e Sanchidrian. Dopo 3 minuti di recupero si conclude la partita tra Linares e Barcellona con il successo in rimonta degli ospiti dopo aver incassato la rete nel primo tempo.

Tabellino in tempo reale

LINARES: Razak B., Barbosa A., Carnicer F. (dal 11′ st Marin M.), Copete N., Gomez Meneses J. M., Guerrero L., Hugo Diaz (dal 25′ st Etxaniz J.), Melendez A. (dal 11′ st Carracedo C.), Perejon, Rodri, Sanchidrian R. (dal 43′ st Luna D.). A disposizione: Juskevicius E., Canete A., Carracedo C., Castillo Ortega L., Etxaniz J., Lorente J., Luna D., Marin M., Olivera F. Allenatore: Gonzalez A..

BARCELLONA: Neto, Akhomach I. (dal 1′ st Dembele O.), Alba J., Alves D., Araujo R. (dal 1′ st Pique G.), Busquets S., Garcia E., Jutgla F., Mingueza O., Nico, Puig R. (dal 1′ st de Jong F.). A disposizione: Pena I., ter Stegen M., Comas A., de Jong F., Dembele O., Jaime G., Marmol M., Pedrola E., Pique G., Sanz A. Allenatore: Xavi.

Reti: al 19′ pt Hugo Diaz (Linares) al 18′ st Dembele O. (Barcellona), al 24′ st Jutgla F. (Barcellona).

Ammonizioni: al 13′ st Guerrero L. (Linares) al 13′ st de Jong F. (Barcellona).

La presentazione del match

QUI LINARES – Probabile modulo 4-4-2 con José Juan tra i pali e difesa formata al centro da Ferriz e Gonzalez e ai lati da Lillo e Lopez. In mezzo al campo Miranda e Garcia; sulle corsie esterne Casanova e Garcia. Davanti Dani Vega e El Ghezouani.

QUI BARCELLONA – I catalani di mister Xavi Hernandez potrebbero invece scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Neto in porta e Mingueza, Lenglet, Umiti, Araujo a comporre il blocco difensivo. A centrocampo spazio per Nico, Marmol, Puig, alle spalle del tridente d’attacco composto da Akhomach, de Jong e Jutgla.

Le probabili formazioni di Linares – Barcellona

LINARES (4-4-2): Juskevicius; Perejon, Guerrero, Gomez, Marin; Sanchidrian, Rodri, Melendez, Camicer; Etxaniz, Copete.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Mingueza, Lenglet, Umiti, Araujo; Nico, Marmol, Puig; Akhomach, de Jong, Jutgla.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Linares – Barcellona, gara valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey, non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming.