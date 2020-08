Il Bayern Monaco raggiunge il Paris Saint Germain in finale di Champions battendo il Lione grazie alla doppietta di Gnabry e al gol di Lewandowski.

LISBONA – La finale di Champions League 2019/2020 sarà Paris Saint Germain-Bayern Monaco. Nel match valevole per la seconda semifinale della massima competizione europea per club, infatti, la squadra bavarese si impone 3-0 sul Lione. Succede tutto, o quasi, nella prima frazione con una doppietta di Gnabry che stende la formazione di Garcia che, dopo aver eliminato Juventus e Manchester City, esce a testa altissima e con qualche rimpianto. Nella ripresa arriva il sigillo di Lewandowski che segna la sua quindicesima rete in questa edizione della Champions. La squadra di Flick, invece, resta a Lisbona dove domenica 23 agosto giocherà la finale stellare contro il Paris Saint Germain, calcio d’inizio alle ore 21.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: LIONE-BAYERN MONACO 0-3 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 91' Tre minuti di recupero. 89' La chiude definitivamente Lewandowski che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca più in alto di tutti e insacca. Quindicesima rete in Champions per il polacco. 88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! LEWANDOWSKI! 86' Lione che sembra aver alzato bandiera bianca in questo finale di partita. Tedeschi che hanno ripreso in mano il match, cartellino giallo per Mendes intanto. 84' Poco più di cinque minuti più recupero alla conclusione del match con la compagine tedesca ad un passo dalla finale contro il PSG. 82' Doppio cambio nel Bayern Monaco con Tolisso e Pavard al posto di Thiago Alcantara e Goretzka. 80' La squadra tedesca trova la terza rete proprio con Coutinho ma il direttore di gara annulla per fuorigioco del brasiliano. Offside confermato dal VAR. 79' Torna a farsi vedere il Bayern Monaco con Coutinho che, imbeccato direttamente da Neuer, rientra sul destro ma la sua conclusione viene deviata in corner. 78' Non è assolutamente il Bayern che abbiamo ammirato venerdì scorso contro il Barcellona. Tantissime occasioni concesse dalla retroguardia bavarese e non sfruttate dagli avanti del Lione. 76' Flick si affida ai cambi mandando in campo Coutinho al posto di Gnabry. In sofferenza la squadra tedesca. 75' Tanti errori da parte della formazione bavarese che non riesce ad organizzare un contropiede. Sta prendendo molto coraggio il Lione, un gol e tutto può riaprirsi in questo finale. 73' Letteralmente infuriato con i suoi giocatori Flick. Non riesce ad uscire il Bayern mentre Garcia manda in campo Cherki per Marcal. 72' Squadre molto lunghe ma non ci sono state grosse occasioni in questa seconda frazione. Ripresa molto simile a quella del match di ieri sera tra Lipsia e PSG. 70' La sensazione è che questa sia la fase decisiva dell'incontro. Lione che attacca lasciando spazi importanti al contropiede di un Bayern che in questo secondo tempo si è limitato a controllare. 68' Doppio cambio per Garcia che manda in campo anche Adelaide e Tete al posto di Ekambi e Dubois. Non ha più nulla da perdere il Lione. 66' Fase di match piuttosto confusionaria e poco divertente con il Lione che sta offrendo il massimo sforzo a caccia del gol del 2-1. Bayern un po' stanco e poco preciso in questa fase. 64' Primo cambio nel Bayern Monaco con Flick che manda in campo Coman al posto di Perisic. 62' Sbandamenti difensivi preoccupanti per il Bayern che ha concesso almeno quattro nitide palle gol al Lione. In un'eventuale finale sarà tutto diverso contro il tridente atomico del PSG. 61' La squadra di Garcia vive di fiammate. Momento positivo, ora, per l'OL che sta cercando con insistenza la rete della speranza. Calo di concentrazione per il Bayern Monaco. 59' Gigantesca occasione per il Lione con Ekambi che, servito dal neo entrato Dembelè, calcia a botta sicura ma Neuer gli sbarra la strada. Che chance per l'ex Villarreal! 58' Secondo cambio per Garcia che manda in campo Dembelè al posto di un esausto Depay. 58' Ritmi non trascendentali con il collettivo di Flick che non sta correndo grossi rischi, Lione che può rientrare in partita solo con un episodio. 56' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati in archivo con il Bayern in totale controllo della situazione. Lione che prova a non mollare ma è durissima. 54' Difficoltà evidenti per la squadra di Garcia con l'ex tecnico della Roma che sta pensando ad altri cambi per vivacizzare i suoi giocatori. 52' Bayern Monaco ad un passo dalla terza rete con Davies che apparecchia la tavola per Perisic ma il croato, a tu per tu con Lopes, sbaglia calciando addosso all'estremo difensore del Lione. 51' Serve l'impresa titanica alla squadra di Garcia che ha bisogno di alzare il baricentro per poter creare qualche grattacapo alla formazione bavarese. Possesso nelle mani del Bayern in questo avvio di ripresa. 49' Non ha nessuna fretta la squadra di Flick che sta conducendo 2-0 grazie alla doppietta di Gnabry, vedremo se il Lione sarà in grado di rendere più interessante questa ripresa. 47' Nell'intervallo cambi da entrambe le parti con Garcia che ha mandato in campo Mendes al posto di Guimaraes mentre nel Bayern dentro Sule per Boateng. 46' Ricomincia il secondo tempo di Lione-Bayern Monaco. PRIMO TEMPO 45' Fine primo tempo. 43' Cartellino giallo anche per Marcal, secondo ammonito del match dopo Marcelo. 41' Partita a senso unico, ora, con gli uomini di Flick che continuano ad assediare la metà campo del Lione cercando la rete della sicurezza. Non riesce più a ripartire la squadra francese. 39' Bayern Monaco ad un passo dalla terza con un tiro cross di Gnabry che termina a lato di pochissimo, Lewandowski non è riuscito a deviare per una questione di centimetri. 37' E adesso si fa veramente dura per il Lione che, dopo un gran primo quarto d'ora, è uscito dalla partita lasciando spazio all'incedere dei bavaresi che ora controllano. 35' Cartellino giallo per Marcelo, primo ammonito di questa seconda semifinale. 34' Raddoppio del Bayern Monaco: Perisic mette al centro per Lewandowski che si divora un gol già fatto da zero metri. Sulla respinta arriva nuovament Gnabry che non fallisce, 0-2. 33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! GNABRY! 33' Prima mezz'ora di match è andata in archivio: Bayern Monaco sempre in vantaggo sul Lione, fino a questo momento sta decidendo la rete di Gnabry. 31' Chance per il Bayern Monaco con Lewandowski che scambia con Perisic e calcia ma Lopes si oppone in qualche modo. Vuole il raddoppio la squadra bavarese. 30' Fase statica dell'incontro con il Lione che ha accusato il colpo, Garcia prova a spronare i suoi giocatori mentre il Bayern continua a palleggiare nella metà campo dell'OL. 28' Ricordiamo che la vincente giocherà la finale del Da Luz contro il Paris Saint Germain, in programma domenica 23. Ieri sera, infatti, i parigini hanno schiantato il Lipsia senza troppi problemi. 26' Bayern Monaco vicinissimo al raddoppio con Marcal che rinvia sui piedi di Gnabry ma Lopes risponde al mancino secco del tedesco. 25' Ritmi più bassi in questa fase con la squadra di Flick che prova a legittimare il vantaggio con il possesso palla mentre il Lione non è ancora riuscito a reagire. 23' Metà della prima frazione che è andata in archivio con i bavaresi che, da poco, hanno sbloccato il risultato grazie al capolavoro di Gnabry. Ottava rete in questa edizione della Champions League per lui. 21' Vantaggio non proprio meritato per quanto visto fino a questo momento, vedremo come reagirà il Lione che, sullo 0-0, ha dilapidato almeno due occasioni da gol. 19' Dal possibile 1-0 al vantaggio del Bayern Monaco con un'azione strepitosa di Gnabry che salta tre uomini e con un siluro mancino incenerisce Lopes, 0-1. 18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! GNABRY! 18' Terza chance clamorosa per il Lione con Ekambi che, dall'interno dell'area, salva un avversario e calcia a botta sicura ma il palo gli nega la gioia del gol. Mamma che partenza dei francesi! 16' Match molto più equilibrato di quanto ci si aspettasse alla vigilia. Si sta facendo preferire ampiamemte la squadra di Garcia che ha già sfiorato due volte il vantaggio. Colta di sorpresa la squadra di Flick. 14' Organizzazione tattica pressochè perfetta da parte della squadra di Garcia che difende con tutti i suoi effettivi, Bayern Monaco in netta difficoltà in fase di impostazione. Non ci sono spazi. 12' Su capovolgimento di fronte Lione nuovamente pericoloso con Depay che rientra sul destro e calcia ma la sua conclusione si perde a lato. 11' Ecco la risposta del Bayern Monaco con Goretzka che duetta con Lewandowski e calcia col destro ma Lopes salva in qualche modo con un guizzo. 10' Avvio migliore da parte dei francesi che stanno giocando a viso aperto mentre la squadra di Flick sta sbagliando troppo negli ultimi 30 metri. Non il solito Bayern in questo primo scorcio di partita. 8' Pressing intenso da parte del Lione che non vuole farsi schiacciare dal Bayern Monaco, i tedeschi lasciano ampi spazi al contropiede di Depay e compagni. 6' La squadra di Garcia è incredibilmente pericolosa in contropiede, ne sa qualcosa il Manchester City. Lungo possesso dei tedeschi che, però, non possono permettersi il minimo errore. 5' Lione ad un passo dal vantaggio con Depay che si presenta davanti a Neuer, lo salta e calcia col destro ma la sua conclusione si perde sull'esterno della rete. Che chance per i francesi! 3' Gran partenza da parte del Bayern Monaco che, come da copione, sta facendo subito la partita mentre il Lione aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. 1' PARTITI! E' cominciata Lione-Bayern Monaco! 20.57 I giocatori di Lione e Bayern Monaco fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.49 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Lione con il tandem offensivo composto da Depay ed Ekambi mentre il Bayern Monaco risponde col 4-2-3-1 con Perisic, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski. 19.40 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Lione-Bayern Monaco, incontro valevole per la seconda semifinale di Champions League. IL TABELLINO LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal (73' Cherki), Dubois (67' Tetè), Caqueret, Guimaraes (46' Mendes), Aouar, Cornet, Depay (58' Dembelè), Ekambi (67' Adelaide). A disposizione: Tatarusanu, Rafael, Andersen, Tete, Diomande, Bard, Traorè, Adelaide, Mendes, Lucas, Cherki, Dembelè. Allenatore: Garcia BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Boateng (46' Sule), Alaba, Kimmich, Thiago Alcantara (82' Tolisso), Goretzka (82' Pavard), Perisic (63' Coman), Muller, Gnabry (75' Coutinho), Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Hoffmann, Javi Martinez, Odriozola, Pavard, Sule, Lucas Hernandez, Zirkzee, Coutinho, Tolisso, Cuisance, Coman. Allenatore: Flick RETI: 18' Gnabry (BM), 33' Gnabry (BM), 88' Lewandowski (BM) AMMONIZIONI: Marcelo, Marcal, Mendes (L) ESPULSIONI: // RECUPERO: 0' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: Josè Alvalade

La presentazione del match

Da una parte c’è la squadra francese che, dopo aver eliminato la Juventus, ha estromesso anche il Manchester City vincendo 3-1 contro la squadra di Guardiola. Dall’altra parte troviamo la grande favorita della competizione che ha staccato il pass per il turno successivo umiliando il Barcellona 8-2. La vincente di questa seconda semifinale giocherà l’ultimo atto, in programma domenica 23, contro il PSG. La sfida del Josè Alvalade verrà diretta dal fischietto spagnolo Mateu Lahoz.

QUI LIONE – Nessun dubbio per Garcia che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Lopes in porta, pacchetto difensivo composto da Denayer, Marcelo e Marcal. A centrocampo Guimaraes in cabina di regia con Aouar e Caqueret mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Dubois e Cornet. In attacco tandem offensivo composto da Dembelè e Depay.

QUI BAYERN MONACO – Idee molto chiare anche per Flick che dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con Neuer in porta, reparto arretrato composto da Davies e Kimmich sulle corsie esterne mentre nel mezzo Boateng e Alaba. A centrocampo Thiago Alcantara e Goretzka in cabina di regia mentre davanti Perisic, Muller e Gnabry agiranno a supporto di Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lione – Bayern Monaco, valevole per la seconda semifinale di Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). La sfida potrà essere vista anche in streaming con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l’app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

Le probabili formazioni di Lione – Bayern Monaco

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembelè. Allenatore: Garcia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Boateng, Alaba, Kimmich, Thiago Alcantara, Goretzka, Perisic, Muller, Gnabry, Lewandowski. Allenatore: Flick

STADIO: Josè Alvalade