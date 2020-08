Incredibile vittoria del Bayern Monaco che umilia il Barcellona battendo 8-2 la squadra catalana, bavaresi in semifinale.

LISBONA – Il Bayern Monaco si prende la semifinale umiliando il Barcellona. Nel match valevole per i quarti di finale di Champions League 2019/2020 i bavaresi battono 8-2 Messi e compagni prendendosi la semifinale. Doppiette di Muller e Coutinho reti di Gnabry, Kimmich, Lewandowski e Perisic mentre alla squadra di Setien non basta l’autorete di Alaba e il gol di Suarez. Con questo strameritato successo, dunque, i bavaresi staccano il pass per le semifinali dove giocheranno contro la vincente di Manchester City-Lione mentre i catalani escono di scena a testa bassa.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: BARCELLONA-BAYERN MONACO 2-8 SECONDO TEMPO 93' Fine partita. 91' Due di recupero. 90' Pazzesco al Da Luz: ottava rete del Bayern Monaco con Coutinho che fa doppietta nel giro di pochi minuti insaccando da pochi passi. 89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! COUTINHO! 87' Settima rete del Bayern Monaco con Coutinho che entra in area e con il destro fredda Ter Stegen. Umiliazione storica per Messi e compagni. 86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! COUTINHO! 85' Doppio cambio per il Bayern Monaco con Hernandez e Tolisso che prendono il posto di Davies e Goretzka. 83' Arriva la sesta rete del Bayern Monaco proprio con Lewandowski che, su cross di Coutinho, insacca di testa a porta sguarnita. Che umiliazione per il Barca. 82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! LEWANDOWSKI! 82' Barcellona ad un passo dall'ennesima figuraccia in Champions League dopo le sconfitte patite a Roma e Liverpool, perplesso Setien in panchina. 80' Seicento secondi più recupero alla conclusione dell'incontro, ritmi che si sono abbassati drasticamente in questi ultimi minuti. C'è poco da raccontare al Da Luz. 78' Prova a farsi vedere ancora il Barcellona con una bella azione corale di Messi che incrocia col mancino ma Neuer la tiene lì senza problemi. 77' Doppio cambio nel Bayern Monaco con Flick che manda in campo Coutinho e Sule al posto di Gnabry e Boateng. 75' Ultimo quarto d'ora di gioco, poi solo recupero. Bayern Monaco ad un passo dalla semifinale, la squadra di Flick incrocerà Manchester City o Lione. 73' Reazione d'orgoglio da parte della squadra catalana ma i tentativi dei giocatori del Barcellona fanno solo il solletico al Bayern Monaco. 71' Ritmo impressionante da parte da parte del Bayern Monaco, differenza fisica abnorme tra le due squadre. Barcellona che sembra aver già finito la benzina nelle gambe. 69' Bayern ad un passo dalla sesta rete con Muller che apparecchia la tavola per il neo entrato Coman ma il suo piatto destro viene alzato in corner. 68' Primo cambio per Flick che manda in campo Coman al posto di Perisic, in rete il croato questa sera. 66' E' durata pochissimo la speranza del Barcellona, manca solo la rete di Lewandowski per completare la festa del Bayern Monaco. Fase difensiva oscena da parte della squadra di Setien. 64' Manita del Bayern Monaco con un'azione strepitosa di Davies che salta secco Semedo, entra in area e mette al centro per Kimmich che non può sbagliare a porta vuota. 63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! KIMMICH! 62' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, sembra esserci ancora una partita con il Barcellona che prova ad impensierire nuovamente la squadra tedesca. Pensa a qualche cambio anche Flick. 60' Prova ad abbozzare una reazione la squadra catalana ma occhio alle ripartenze del Bayern Monaco, viene ammonito anche Jordi Alba. 58' Rete del Barcellona con Suarez che salta secco Boateng, entra in area e con un bel mancino batte Neuer. Segnali catalani da parte del Pistolero. 57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BARCELLONA! SUAREZ! 57' Ha alzato bandiera bianca il Barcellona che continua sbagliare tantissimo, sconfitta che può risultare decisiva per il futuro di Setien. Non è mai scattata la scintilla tra l'ex Betis e i catalani. 55' Fuorigioco confermato dal VAR ma la quinta rete sembra nell'aria per la formazione guidata da Flick. Cartellino giallo per Suarez intanto. 54' Bayern Monaco che trova anche la quinta rete con Lewandowski ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Muller. Vedremo cosa deciderà il VAR. 52' Ricordiamo che il Bayern Monaco, a meno di clamorosi colpi di scena, giocherà contro la vincente di Manchester City-Lione, match in programma domani sera alle 21. 50' Sembra che si stiano affrontando squadre di categorie diverse, questa sera rischia l'imbarcata storica il Barcellona. Banchetta il Bayern nella metà campo dei catalani. 49' Ritmi bassi in questo avvio di secondo tempo con il Bayern Monaco che, visto il punteggio che sta maturando, non ha nessuna fretta mentre il Barcellona non sembra avere le forze e le idee. 47' Nell'intervallo cambio per Setien che ha appena mandato in campo Griezmann al posto di Sergi Roberto. Ultra offensivo il Barcellona che non ha più nulla da difendere. 46' Ricomincia il secondo tempo di Barcellona-Bayern Monaco. PRIMO TEMPO 45' Fine primo tempo. 43' Cartellino giallo per Boateng, primo ammonito del match. 42' Ritmi nettamente più bassi in questo ultimo scorcio di primo tempo con il Barcellona incapace di reagire alla tre sberle del Bayern Monaco. Vedremo se ci sarà recupero. 40' Controllo totale da parte del Bayern Monaco che riesce sempre a penetrare con facilità nella metà campo del Barcellona. La vincente giocherà contro una tra Manchester City e Lione. 38' Quanti errori da parte della difesa del Barcellona che, come accaduto nel corso della stagione, continua a sbagliare coperture ed uscite. Setien sta già pensando a qualche cambio. 36' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione di una prima frazione di gioco che ha detto tanto, forse tutto. Bavaresi padroni del match. 34' Incredibile quanto accaduto negli ultimi dieci minuti. Black-out totale da parte della squadra di Setien che ha spesso di difendere ed il Bayern banchetta. 32' Poker del Bayern Monaco con Muller che, su cross di Kimmich, anticipa il suo diretto avversario di punta insacca. Dominio totale da parte dei tedeschi, umiliato il Barcellona. 31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! MULLER! 30' Barcellona che sta costruendo delle oscenità in fase di possesso. I catalani sbagliano sempre in uscita ma continuano a rischiare. 29' Scappa via la squadra bavarese con Goretzka che illumina per Gnabry, il quale entra in area e con il destro batte Ter Stegen. Allungano gli uomini di Flick! 28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! GNABRY! 27' Bayern Monaco ad un passo dalla terza rete con una deviazione ravvicinata di Lewandowski ma Ter Stegen salva i suoi con un grande guizzo. 27' Prova a reagire il Barcellona con Messi che mette al centro per il colpo di testa di Piquè ma il tentativo dello spagnolo si perde a lato. 25' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio con il Bayern Monaco che è tornato in vantaggio grazie al mancino secco di Perisic. Continuano a faticare tantissimo i catalani in uscita. 23' Torna in vantaggio il Bayern Monaco con Perisic che sfrutta un errore di Sergi Robero, entra in area e con un mancino da incrociare fulmina Ter Stegen. 22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYER MONACO! PERISIC! 21' Torna a farsi vedere il Barcellona con Messi che slalomeggia tra i giocatori del Bayern e calcia col mancino ma Neuer la fa sua senza troppi affanni. 19' Canovaccio tattico molto chiaro in questi ultimi minuti con la squadra tedesca che fa la partita mentre il Barcellona aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. Soffrono i catalani. 17' Atteggiamenti estremi da parte delle due squadre che stanno sfruttando ogni centimetro di campo, ci sono tantisimi spazi per offendere. 15' Sembra aver ripreso in mano il pallino del gioco la formazione tedesca, Barcellona che ora fatica un po' di più a ripartire con continuità. 13' Difesa altissima quella della squadra di Flick che non sale con i tempi giusti in fase di non possesso. Non c'è un attimo di respiro in questo primo scorcio. Squadre lunghissime. 11' Altra chance clamorosa per la squadra catalana con un tiro-cross di Messi che si stampa sul palo, immobile la retroguardia del Bayern Monaco. 10' Barcellona vicinissimo al raddoppio con Semedo che penetra e verticalizza per Suarez che gira col destro di prima intenzione ma Neuer si oppone. 8' Pareggio immediato del Barcellona con Alaba che devia nella propria porta un cross di Jordi Alba. Goffo l'intervento del centrale del Bayern che beffa Neuer. 7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BARCELLONA! AUTORETE ALABA! 7' Pressing molto alto da parte della squadra di Flick che ha messo subito le cose in chiaro grazie al gol numero 198 in carriera di Muller. Deve riorganizzarsi il Barcellona. 5' Passa subito in vantaggio il Bayern Monaco con Muller che duetta con Lewandowski e con il destro fredda Ter Stegen. Che avvio dei bavaresi! 4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! MULLER! 3' Si gioca subito su buoni ritmi al Da Luz. Le due squadre si stanno studiando in questi primi minuti di gioco. La posta in palio è altissima. 1' PARTITI! E' cominciata Barcellona-Bayern Monaco! 20.57 I giocatori di Barcellona e Bayern Monaco fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.52 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Barcellona con Vidal a supporto del tandem offensivo composto da Messi e Suarez mentre il Bayern Monaco risponde col 4-2-3-1 con Perisic, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski. 19.40 Da una parte c’è la formazione catalana che ha staccato il pass per Lisbona eliminando il Napoli agli ottavi di finale. Dall’altra parte c’è la compagine tedesca che non ha avuto alcuna difficoltà a sbarazzarsi del Chelsea grazie ai sette gol rifilati ai londinesi tra andata e ritorno. La vincente giocherà la semifinale contro una tra Manchester City e Lione. L’incontro verrà diretto dallo sloveno Skomina. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Barcellona-Bayern Monaco, incontro valevole per i quarti di finale di Champions League. IL TABELLINO BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (46' Griezmann), Busquets (70' Ansu Fati), De Jong, Vidal, Messi, Suárez. A disposizione: Neto, Pena, Firpo, Mingueza, Araujo, Reis, Rakitic, Puig, Monchu, Ansu Fati, Dembelè, Griezmann. Allenatore: Setien BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (76' Sule), Alaba, Davies (84' Hernandez); Thiago Alcántara, Goretzka (84' Tolisso); Perisic (67' Coman), Müller, Gnabry (75' Coutinho); Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Javi Martinez, Lucas Hernandez, Sule, Zirkzee, Coutinho, Tolisso, Musiala, Cuisance, Coman. Allenatore: Flick RETI: 4' Muller (BM), 7' Aut. Alaba (BA), 21' Perisic (BM), 27' Gnabry (BM), 31' Muller (BM), 57' Suarez (BA), 63' Kimmich (BM), 82' Lewandowski (BM), 85' Coutinho (BM), 89' Coutinho (BM) AMMONIZIONI: Boateng, Goretzka, Davies, Kimmich (BM), Suarez, Jordi Alba, Vidal (BA) ESPULSIONI: // RECUPERO: 0' nel primo tempo, 2' nel secondo tempo STADIO: Da Luz

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione catalana che ha staccato il pass per Lisbona eliminando il Napoli agli ottavi di finale. Dall’altra parte c’è la compagine tedesca che non ha avuto alcuna difficoltà a sbarazzarsi del Chelsea grazie ai sette gol rifilati ai londinesi tra andata e ritorno. La vincente giocherà la semifinale contro una tra Manchester City e Lione. L’incontro verrà diretto dallo sloveno Skomina.

Da una parte c’è la formazione catalana che ha staccato il pass per Lisbona eliminando il Napoli agli ottavi di finale. Dall’altra parte c’è la compagine tedesca che non ha avuto alcuna difficoltà a sbarazzarsi del Chelsea grazie ai sette gol rifilati ai londinesi tra andata e ritorno. La vincente giocherà la semifinale contro una tra Manchester City e Lione. L’incontro verrà diretto dallo sloveno Skomina.

QUI BARCELLONA – Setien dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Semedo e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Busquets in cabina di regia con De Jong e Vidal mezze ali mentre davanti Messi alle spalle del tandem offensivo composto da Griezmann e Suarez.

QUI BAYERN MONACO – Pochi dubbi per Flick che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Kimmich e Davies mentre nel mezzo Boateng e Alaba. A centrocampo Thiago Alcantara e Goretzka in cabina di regia mentre davanti spazio a Coman, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale di Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per gli abbonati Sky, la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco si potrà seguire in diretta streaminig su Sky GO. Si potrà accedere alla piattaforma collegandosi al sito e scaricando l’app su vari dispositivi come pc, notebook, smartphone o tablet, poi effettuando il login e cercando il match nel palinsesto. La partita sarà in disponibile in streming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire il meglio del calcio di Sky, Champions League compresa.

Le probabili formazioni di Barcellona – Bayern Monaco

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong, Messi, Griezmann, Suárez. Allenatore: Setien

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcántara, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Flick

STADIO: Da Luz