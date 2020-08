Playout Serie B, Perugia – Pescara: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Perugia – Pescara del 14 agosto 2020: incontro valido per il ritorno dello spareggio play-off del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21.00

PERUGIA – La notte del dentro o fuori, una sfida che per Perugia e Pescara vale un’intera stagione e forse più. Ci prepariamo a vivere le emozioni di un incontro alla vigilia molto equilibrato con il Delfino che ha il vantaggio del 2-1 ottenuto nella gara d’andata. Cronaca diretta dalle ore 21 mentre dalle 20 scopriremo le formazioni ufficiali del match. Sarà Gianluca Aureliano l’arbitro che dirigerà la sfida dove sarà coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini di Arezzo e Francesco Fiore di Barletta. Quarto uomo: Davide Ghersini di Genova mentre la Var Juan Luca Sacchi di Macerata e Avar Antonio Rapuano di Rimini.

I biancazzurri hanno ottenuto tre successi sotto questa conduzione, quattro sconfitte e un pareggio. Parlando di precedenti al Curi troviamo 15 vittore per i biancorossi (3 su 3 nelle ultime sfide), 6 pareggi e 3 vittorie dei biancazzurri. Ricordiamo che per i playout come per i playoff sono previsti, in caso di parità di punteggio e di differenza reti, i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore dal momento che le due squadre, in campionato, hanno ottenuto gli stessi punti. Tra i grifoni fermo per squalifica Angella mentre non ci sarà per infortunio sia Di Chiara non convocato.

Il tecnico della squadra abruzzese svela la ricetta per questa sera: “In testa dobbiamo avere solo la vittoria. Rispetto per il Perugia, ma dobbiamo essere determinati e giocare bene a calcio. Così come abbiamo fatto dall’inizio del secondo tempo: abbiamo giocato e ribaltato senza fare calcoli. L’unica nostra ricetta per la partita è essere aggressivi, coraggiosi e giocare per il gol”.

La formazioni ufficiali di Perugia – Pescara

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Kouan, Carraro, Falzerano; Buonaiuto, Capone; Iemmello. Allenatore: Oddo [UFFICIALI DALLE ORE 20]

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Pucciarelli; Maniero. Allenatore: Sottil [UFFICIALI DALLE ORE 20]