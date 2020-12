Lipsia – Manchester United: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lipsia – Manchester United del 8 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League

LIPSIA – Martedì sera, 8 Dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena Lipsia – Manchester United incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo H della fase a girone di UEFA Champions League 2020/2021. Nell’ultimo turno di Champions il Lipsia ha ottenuto una vittoria decisiva, con gol arrivato negli ultimi istanti del match, per il discorso qualificazione. Lo United invece, dopo la sconfitta casalinga subita dai parigini del Psg si ritrova a dover lottare nell’ultimo turno per conquistare la qualificazione agli ottavi. Indubbiamente sarà questa la partita più tesa tra le due del girone. In caso di vittoria di una delle due squadre sarà appunto solo una a proseguire il viaggio europeo. L’imperativo per entrambe le squadre è vincere.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RB LEIPZIG:. A disposizione:. Allenatore: Julian Nagelsmann.



MANCHESTER UNITED:. A disposizione:. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



Reti: al ' pt . Julian Nagelsmann.Ole Gunnar Solskjær.al ' pt .

La presentazione del match

QUI LIPSIA – I padroni di casa per provare a fare risultato si schierano col 4-2-3-1 già visto coi turchi del Basaksehir con Kampl e Sabitzer davanti la difesa, Haidara, Olmo, Forsberg a comporre la trequarti e in attacco Poulsen.

QUI MANCHESTER UNITED – Solskjaer risponderà col solito 4-2-3-1, in dubbio diversi giocatori che dovrebbero però recuperare, tra cui De Gea, Martial e Cavani. Sulla trequarti Martial, Fernandes e Rashford alle spalle del matador Cavani.

Le probabili formazioni di Lipsia – Manchester United

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Orban, Konaté, Angeliño; Kampl, Sabitzer; Haidara, Olmo, Forsberg; Y. Poulsen. Allenatore: Nagelsmann MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Van de Beek, McTominay; Martial, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore: Solskjaer

STADIO: Red Bull Arena

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Lipsia – Manchester United, valevole per la sesta giornata del gruppo H della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/2021, verrà trasmessa sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Football. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.